Botrány! Harry herceg flörtölt egy újságíróval

A londoni legfelsőbb bíróság értesülései szerint Harry herceg heteken át üzeneteket váltott egy újságíróval a Facebookon, mielőtt kiderült volna számára, hogy egy riporterről van szó.
Hírforrások szerint a 41 éves Harry herceg és a 40 éves Charlotte Griffiths 2011 decembere és 2012 januárja között néhány személyes üzenetet váltott egymással. Az egyikben a herceg állítólag azzal viccelődött, hogy „az asztal alá issza” a nőt, egy másik üzenet végén pedig a „mwah” (puszi) szó szerepelt.
Charlotte 2008-bancsatlakozott a Mail on Sunday-hez, 2013 és 2020 között szerkesztője volt, valamint napjainkban főszerkesztő-helyettes. Harry herceg a bíróságon elmesélte, amikor rájött, hogy a szerkesztőségnél dolgozik Charlotte, kérdőre vonta közös barátjukat, Arthur Landon-t, aki egy bulin hozta össze kettejüket, majd megszakított minden kapcsolatot a nővel.
Az üzenetek a Harry herceg által az Associated Newspapers – a Daily Mail és a Mail on Sunday kiadója – ellen indított adatvédelmi per zárószakaszában kerültek felszínre. Harry és több más közismert személy, köztük Elton John és Elizabeth Hurley azt állítják, hogy a kiadó jogellenes módszerekkel gyűjtött róluk információkat.
Tanúvallomása alatt Harryt arról is kérdezték, használta-e valaha a „Mr. Mischief” (Csínytevő úr) nevet – miután olyan hírek láttak napvilágot, hogy ezen az álnéven működtetett egy titkos Facebook-fiókot. Ezt tagadta, kijelentve, hogy „soha nem használta a Mr. Mischief nevet”. Az április 1-jén közzétett üzenetek arra utalnak, hogy valójában Charlotte hivatkozott rá ezen a becenéven a Facebook-üzeneteiben, nem pedig Harry használta azt saját magára.
Egy 2012. január 22-i üzenetben Charlotte Griffiths látszólag azt írta neki, hogy hiányolták az előző héten egy közös barátjuk otthonából, és említette, hogy épp Klostersben van, Harry jótékonysági szervezetét, a Sentebale-t támogatva. A herceg állítólag így válaszolt: „Bárcsak ott lennék, drágám, de sajnos Cornwallban ragadtam katonai ügyek miatt”, majd hozzátette, örül, hogy sok pénzt gyűjtöttek az alapítványnak, és azzal viccelődött, hogy az asztal alá issza a nőt. Végül így köszönt el:
Remélem jól vagy, Griff... Hiányoznak a filmes összebújásaink!!
- idézi a People.
Mikor felmerült, hogy a nő és a herceg Ibizán találkoztak egy házibulin, a herceg tagadta ezt, majd hozzátette, hogy csak is a feleségével és a fiával járt a szigeten. Ez szembe megy Charlotte korábban tett tanúvallomásával, ahol ezt taglalja.
A március 10-én közzétett tanúvallomásában az újságíró azt is kijelentette, hogy miután egy magánjellegű összejövetelen tudomást szerzett Katalin hercegné terhességéről György herceggel, úgy döntött, nem ír róla cikket.
