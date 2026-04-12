Botrány! Harry herceg flörtölt egy újságíróval

A londoni legfelsőbb bíróság értesülései szerint Harry herceg heteken át üzeneteket váltott egy újságíróval a Facebookon, mielőtt kiderült volna számára, hogy egy riporterről van szó.

Fotó: Photo Image Press / Northfoto

Harry herceg kacér üzenetekkel bombázott egy újságírót

Hírforrások szerint a 41 éves Harry herceg és a 40 éves Charlotte Griffiths 2011 decembere és 2012 januárja között néhány személyes üzenetet váltott egymással. Az egyikben a herceg állítólag azzal viccelődött, hogy „az asztal alá issza” a nőt, egy másik üzenet végén pedig a „mwah” (puszi) szó szerepelt.

Charlotte 2008-bancsatlakozott a Mail on Sunday-hez, 2013 és 2020 között szerkesztője volt, valamint napjainkban főszerkesztő-helyettes. Harry herceg a bíróságon elmesélte, amikor rájött, hogy a szerkesztőségnél dolgozik Charlotte, kérdőre vonta közös barátjukat, Arthur Landon-t, aki egy bulin hozta össze kettejüket, majd megszakított minden kapcsolatot a nővel.

Az üzenetek a Harry herceg által az Associated Newspapers – a Daily Mail és a Mail on Sunday kiadója – ellen indított adatvédelmi per zárószakaszában kerültek felszínre. Harry és több más közismert személy, köztük Elton John és Elizabeth Hurley azt állítják, hogy a kiadó jogellenes módszerekkel gyűjtött róluk információkat.

Tanúvallomása alatt Harryt arról is kérdezték, használta-e valaha a „Mr. Mischief” (Csínytevő úr) nevet – miután olyan hírek láttak napvilágot, hogy ezen az álnéven működtetett egy titkos Facebook-fiókot. Ezt tagadta, kijelentve, hogy „soha nem használta a Mr. Mischief nevet”. Az április 1-jén közzétett üzenetek arra utalnak, hogy valójában Charlotte hivatkozott rá ezen a becenéven a Facebook-üzeneteiben, nem pedig Harry használta azt saját magára.

Egy 2012. január 22-i üzenetben Charlotte Griffiths látszólag azt írta neki, hogy hiányolták az előző héten egy közös barátjuk otthonából, és említette, hogy épp Klostersben van, Harry jótékonysági szervezetét, a Sentebale-t támogatva. A herceg állítólag így válaszolt: „Bárcsak ott lennék, drágám, de sajnos Cornwallban ragadtam katonai ügyek miatt”, majd hozzátette, örül, hogy sok pénzt gyűjtöttek az alapítványnak, és azzal viccelődött, hogy az asztal alá issza a nőt. Végül így köszönt el:

Remélem jól vagy, Griff... Hiányoznak a filmes összebújásaink!!

- idézi a People.