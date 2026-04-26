Szívmelengető: Harry herceg megható gesztus tett II. Erzsébet századik születésnapja alkalmából

Megható, mégis visszafogott módon tisztelgett II. Erzsébet királynő emléke előtt Harry herceg a néhai uralkodó születésének 100. évfordulóján.

Nagyanyja emléke előtt tiszteleg Harry herceg.

Harry herceg nagyon szerette nagymamáját

A Sussex hercege egy nagy csokor virágot küldött nagymamája windsori sírjához. A gesztussal csendben, a nyilvánosság kizárásával emlékezett meg róla. Harry azóta, hogy 2020-ban visszalépett királyi szerepétől, ritkábban tér vissza az Egyesült Királyságba, ám látogatásai során többször is felkereste a királynő nyughelyét. A Mirror szerint gyermekkorában és fiatal felnőttként szoros kapcsolat fűzte nagymamájához, bár a viszonyuk állítólag megromlott, miután elhagyta a királyi család aktív kötelékét.

2023-ban, halálának első évfordulóján is csendes látogatást tett a kápolnában, távol a nyilvánosságtól. Két évvel később ismét visszatért, hogy személyesen emlékezzen meg róla. Miközben Harry a háttérben, privát módon tisztelgett, a királyi család hivatalos eseményekkel emlékezett meg a különleges napról. III. Károly király egy videóüzenetben méltatta édesanyját, „szeretett mamájának” nevezve őt, és kiemelve rendíthetetlen elkötelezettségét és szolgálatát.

A király és Kamilla királyné ezt követően más magas rangú családtagokkal együtt megtekintette a British Museumban a készülő II. Erzsébet-emlékmű terveit. II. Erzsébet királynőt a windsori kastély területén található VI. György-emlékkápolnában helyezték örök nyugalomra. Férje, Fülöp herceg, valamint szülei és húga, Margit hercegnő is itt nyugszanak.

A királynő 2022-es halála után Harry egy érzelmes búcsúüzenetben emlékezett meg róla, amelyben kiemelte: nagymamája példája és szolgálata emberek milliói számára jelentett iránytűt.

Mindig hálás leszek a közös pillanatokért

– írta hangsúlyozva, hogy nemcsak családja, hanem az egész világ számára pótolhatatlan veszteséget jelentett a királynő halála.