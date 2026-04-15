Három lépés távolság: Katalin hercegné látványosan kerüli Eugénia hercegnőt

Katalin hercegné és a botrányos András herceg kisebbik lánya feltűnően távolságot tartanak egymástól. Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy a két hercegnő, Beatrix és Eugénia nem szenvednek hátrányt apjuk Epstein-botránya miatt, a valóság ennek az ellenkezőjét mutatja.

Ahogy Katalin hercegné, úgy férje Vilmos herceg is megtartja a távolságot Eugénia hercegnőtől

Katalin hercegné és Vilmos herceg köszönik, de nem kérnek Eugénia hercegnőből

Az Epstein-botrány miatt nagyobb figyelem irányult András herceg múltbéli kapcsolataira, emiatt a brit királyi családban újabb feszültségek keletkeztek. S úgy tűnik a bonyodalom folytatódik: Katalin hercegné különösen óvatos lett Eugénia hercegnő és Beatrix hercegnő irányába.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy András herceg két lányát nem érinti komolyabban apjuk botránya, az elmúlt hetek azonban ennek ellenkezőjét mutatták: egyikük sem jelent meg a III. Károly király által húsvétvasárnap tartott istentiszteleten, mondván más hivatalos elfoglaltságuk volt.

A beszámolók szerint a jövendőbeli uralkodó, Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné tudatosan igyekeznek megtartani a távolságot a testvérpártól. Richard Fitzwilliams királyi szakértő a Daily Mailnek azt nyilatkozta, hogy Katalin egyszerűen „nem talál sok közös vonást” Beatrix és Eugénia hercegnővel.

Eugénia szoros kapcsolatban áll Harry herceggel

Eugénia hercegnő egykoron ugyanabba az iskolába járt, mint Katalin hercegné – a wiltshire-i Marlborough College-ba –, azonban az ott szerzett tapasztalataik jelentősen eltértek egymástól. Eugéniáról korábban kellemetlen beszámolók jelentek meg: állítólag 2008-ban, amikor 18 éves volt, egy tanév végi buli után meztelenül szaladgált az iskola területén.

A lányok egy közeli kocsmában ittak, majd úgy döntöttek, kiengedik a gőzt. Valamiért levetkőztek, és vidáman szaladgáltak. Inkább játékos, könnyed jelenet volt, mintha nimfák lettek volna.

- állítja egy dolgozó az esetről. Egy másik forrás akkor így nyilatkozott: „Ez nem volt több mint egy ártatlan év végi csínytevés. A résztvevőket leszidták, majd ezzel lezárult az ügy.”

Fitzwilliams úgy véli, hogy Eugénia hercegnő családon belüli kapcsolatai is eltérőek, ugyanis közel áll Harry herceghez, amely szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy Vilmos és Katalin távolságot tartanak tőle - írta a brit Express.