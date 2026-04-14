„Nem is értem, miért jönnek ide” – Közellenség lett Harryből és Meghanból Ausztráliában

brit királyi család
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 17:00
ausztráliaHarry herceg
Micsoda bukás! Harry herceg és Meghan Markle nagy reményekkel vágott bele legújabb turnéjába, de a fogadtatásra nem tették volna ki a kirakatba. Az ausztrálok nem finomkodtak: van, aki szerint unalmasak, mások pedig azt sem tudták, hogy a páros egyáltalán az országba érkezett.
Hatalmas felhajtás helyett kínos csend fogadta a sussexi hercegi párt, akik kedd reggel, nem sokkal fél hét után landoltak Melbourne-ben. Bár Harry herceg és Meghan úgy tettek, mintha világsztárok érkeznének – magánkonvoj várt rájuk a VIP-kijáratnál –, az utca embere szerint a kutya sem kíváncsi rájuk. A négynapos körút során érintik Melbourne-t, Canberrát és Sydney-t is, a programban pedig veteránügyek és a mentális egészség szerepelnek, ám egy valami hiányzik: az emberek szeretete.

Harry herceg és Meghan a hátsó ajtón osonhatott be az országba, senkit sem érdekelt az érkezésük Fotó: Nancy Kaszerman /  Northfoto

Harry herceg a legkevésbé kedvelt rokon lett

Míg 2018-as látogatásukkor még ujjongó tömeg fogadta az akkor még friss házasokat, mostanra elfogyott a türelem. A helyiek szerint a hercegi pár már csak a saját pecsenyéjét sütögeti, és ahelyett, hogy hasznosat tennének, csak a családi viszályt szítják.

Csak az önpromózásról szólnak. Maradjunk annyiban, hogy ők a legkevésbé kedvelt rokonaim a királyi családból. Azt se tudtam, hogy egyáltalán Ausztráliába jönnek. Semmit nem láttam róluk a hírekben

– nyilatkozta egy férfi a BBC-nek.

Egy Sydney-ben megkérdezett hölgy még ennél is kegyetlenebb volt: szimplán közölte, hogy egy másodpercet sem pazarol az életéből arra, hogy rájuk gondoljon. Volt olyan is, aki értetlenül állt az egész látogatás előtt, és csak annyit kérdezett: „Nem is értem, miért jönnek ide.”

Dagad a botrány a pénz miatt

A hűvös fogadtatás mellett komoly anyagi vita is borzolja a kedélyeket. Eddig több mint 46 ezren írták alá azt a petíciót, amelyben követelik: egyetlen fillér közpénzt se költsenek a pár védelmére. Bár Harryék szóvivője próbálta elbagatellizálni a dolgot azzal, hogy a látogatás magánfinanszírozású, hamar kibújt a szög a zsákból.

Kiderült ugyanis, hogy New South Wales és Victoria állam hatóságai megerősítették: a biztonsági költségek egy részét bizony az ausztrál adófizetők állják. Ez pedig csak tovább szítja az indulatokat a helyiekben, akik szerint Harry és Meghan már rég nem szolgálnak rá a királyi bánásmódra. Úgy tűnik, a hercegi pár varázsa végleg elillant a kenguruk földjén – írja a Daily Star.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
