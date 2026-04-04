Egy királyi életrajzíró, aki több mint 40 alkalommal találkozott II. Erzsébet brit királynővel, úgy véli, van a királyi családnak egy olyan tagja, akinek a szavait mindig komolyan kell venni.

Fotó: Forrás: AFP/Aaron Chown

Találkoztam II. Erzsébet királynővel – van egy királyi családtag, akire mindig hallgatni kell

Hugo Vickers szerint, aki hosszú éveken át követte közelről a monarchia életét, Anna hercegnő emelkedik ki egyenes, gyakorlatias gondolkodásmódjával. A történész a Daily Mail Palace Authorised című műsorában beszélt arról is, hogy szerinte különbségek voltak abban, hogyan nevelték a királynő idősebb és fiatalabb gyermekeit. Arra a kérdésre, hogy III. Károlyt és Anna hercegnőt másként kezelték-e, mint öccseiket, András herceget és Eduárd herceget, így válaszolt: „Azt hiszem, igen”.

Elmondása szerint Károly sokat panaszkodott a neveltetésére, amit Jonathan Dimbleby-nek is kifejtett. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy szeretett otthon lenni, és nem utálta teljes egészében az iskolai éveit.

A szakértő szerint Károly szoros kapcsolatokat alakított ki más családtagokkal is, mivel a királynő és Fülöp herceg gyakran voltak távol hivatalos utak miatt. Károly sok időt töltött nagyszüleivel, különösen az anyakirálynővel, akit rajongásig szeretett. Tanácsokat kapott Lord Louis Mountbattentől is, bár ezek nem mindig voltak hasznosak. Emellett megőrizte közeli kapcsolatát egykori dadájával, Mabel Andersonnal is, akit még 100. születésnapján is meglátogatott, írja a Mirror.

Amikor azonban a királyi bölcsességről van szó, Vickers szerint egyértelmű a válasz:

Anna hercegnő esetében mindig érdemes odafigyelni minden szavára. Mindig józan ésszel beszél.

Példaként egy egyszerű, mégis beszédes mondatot idézett Anna hercegnőtől édesanyjáról: