Újabb megdöbbentő részletek láttak napvilágot András hercegről: egy volt királyi komornyik szerint már a jelenléte is kellemetlen érzéseket keltett a környezetében.

András herceg mindenkit kiakaszt.

András herceg nem könnyű eset

Grant Harrold, aki korábban a brit királyi családnál szolgált, többek között III. Károlyt, Kamilla királynét, valamint Vilmos és Harry herceget is kiszolgálta, most őszintén beszélt tapasztalatairól. Elmondása szerint András herceggel csak ritkán került kapcsolatba, de ezek az alkalmak mély nyomot hagytak benne.

A királyi családnak dolgoztam – András herceg egyetlen tulajdonsága miatt rettegtem a közelében lenni. Volt benne egyfajta baljós kisugárzás

- fogalmazott Harrold, hozzátéve, hogy bár András alapvetően udvarias volt, mégis érződött rajta egyfajta felsőbbrendűségi érzés.

Megköszönte a dolgokat, de közben ott volt az az érzés, amit sokan mások is említenek: mintha feljebbvalónak tartaná magát mindenkinél. A viselkedése, a modora, egyszerűen ezt sugallta

– mondta.

A volt komornyik szerint a királyi család többi tagjánál soha nem tapasztalt hasonlót.

Nem is tudom pontosan megmagyarázni, de egyszerűen nem akartam a közelében lenni

– tette hozzá.

Harrold egy konkrét eseményt is felidézett: III. Károly és Kamilla esküvőjén állítása szerint András nem beszélgetett a személyzettel, még azokkal sem, akik vendégként voltak jelen, és kizárólag a családtagokkal vagy közeli ismerősökkel kommunikált.

Ezt „szomorúnak” nevezte, és hozzátette, nem érti, mi állhatott a háttérben. Szerinte a királyi háztartásban dolgozók körében sem volt kedvelt figura, és úgy emlékszik, kollégái sem mondtak róla pozitív dolgokat. A volt komornyik úgy véli, András nem tartozott a legnépszerűbb királyi családtagok közé, és szerinte III. Károllyal sem volt különösebben szoros a kapcsolata. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a király és Anna hercegnő között kifejezetten szoros kötelék van – mondta a Mirrornak.