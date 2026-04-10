„Nos, ehhez élnem kell, nem igaz?” - Így búcsúzott örökre Károly királytól Fülöp herceg

A Károly király korábban egy dokumentumfilmben idézte fel az utolsó pillanatokat, amikor még beszélhetett édesapjával, aki 2021-ben, 99 éves korában hunyt el a windsori kastélyban.
A beszélgetés során Károly felhozta Fülöp herceg közelgő 100. születésnapját, és egy ünnepség lehetőségét. Mivel édesapja már nehezen hallott, igyekezett hangosan és érthetően fogalmazni:
A születésnapodról beszélünk! És arról, hogy lesz-e ünnepség!
Fülöp herceg azonban a rá jellemző száraz humorral reagált:
„Nos, ehhez élnem kell, nem igaz?”
Károly erre így emlékezett vissza:
Mondtam neki: tudtam, hogy ezt fogod mondani!
A király később úgy fogalmazott, hogy bár a beszélgetést átszőtte a fekete humor, mégis egy kedves és értékes emlékként őrzi.
Egy másik megható pillanatról Katie Nicholl, palotához közeli újságíró írt könyvében. Eszerint az egyik utolsó találkozásuk alkalmával Fülöp herceg külön kéréssel fordult fiához:
Bármit is teszel, ígérd meg, hogy vigyázni fogsz édesanyádra.
A beszámoló szerint Károly mélyen meghatódott.
Fülöp herceg halála után a még hercegként nyilatkozó Károly Gloucestershire-ben, a highgrove-i birtokán beszélt újságíróknak: „Ahogy el tudják képzelni, a családommal együtt rendkívül hiányzik az édesapám.”
Édesapját a Gloucestershirelive szerint akkor így jellemezte:
Egy nagyon szeretett és nagyra becsült ember volt, és mindenekelőtt úgy gondolom, mélyen meghatotta volna, hogy milyen sokan – itt és a világ más részein, a Nemzetközösségben is – osztoznak a veszteségünkben és a gyászunkban... Az én drága édesapám egy igazán különleges ember volt, aki mindenekelőtt csodálkozott volna azon a reakción és azokon a megható szavakon, amelyek róla elhangzottak. Emiatt mi, a családja, rendkívül hálásak vagyunk. Ez erőt ad nekünk ebben a veszteségben és ebben a különösen szomorú időszakban.
