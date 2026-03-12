Billie Eilish-nak elege lett a zenélésből? Meghódítaná a mozikat: "Az álmom, hogy fimben szerepeljek!"

Billie Eilish 24 évesen elmondhatja magáról, hogy két Oscar-díj és tíz Grammy-díj díszíti a polcát. Zenéi mindig előkelő helyen szerepelnek a mainstreamben, kezdve a roppant fülbemászó Bad Guy slágerével, folytatva a Nincs idő meghalni című filmhez írt főcímdallal és a Barbie filmben is elhangzott What Was I Made For? című dalával. Most pedig, hogy a zenei életben ilyen sikereket tudhat maga mögött, ideje új terepen is helytállnia: Billie Eilish színésznőként törhet előre.

Billie Eilish filmkarrierje lehet olyan erős, mint a zenéi (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Billie Eilish dalok is felcsendülhetnek, ha végül ő kapja a szerepet

Az énekesnő ezúttal az Oscar-díjas rendező Sarah Polleyval állna össze, aki A nők beszélnek című filmjéhez írt forgatókönyvével vitte haza az aranyszobrot. Az alapanyag Sylvia Plath kvázi önéletrajzi regénye, Az üvegbúra (The Bell Jar) lesz, melyet az írónő 30 éves korában, öngyilkossága előtti utolsó hónapjaiban írt és éppen a tragédiája után jelent meg. Ebben a várhatóan sötét és velőt rázó drámaadaptációban Billie Eilish a főszereplőt alakítaná, egy mentális betegséggel küzdő írónőt az ötvenes években. Az alkotás technikai hátterét a kifinomult művészfilmjeiről ismert Focus Features adná.

Nem véletlenül pedzegetik pont a fiatal szupersztárt erre a szerepre. A sötét történet minden bizonnyal testhezálló lehet az éteri hangvételű popzenéiről ismert zenésznek, aki mindent kockára tett a siker érdekében. Egyelőre nem tudni, hogy csak a színészi játékát adja majd a projekthez, vagy a zenei tehetségét is kamatoztatni fogja, de az utóbbin egyáltalán nem lepődnénk meg.

Ez lenne a zenész első nagyobb szerepe, jóllehet korábban már kipróbálta magát Donald Glover sorozatában, a Rajzásban egy epizód erejére. Billie Eilish egy korábbi interjújában már beszélt arról, hogy abszolút nincs távol tőle az önkifejezés ezen formája sem:

Azt szoktam mondani, hogy utáltam a színészetet, de az igazság az, hogy gyerekként imádtam. A szüleim is színészek, ahogy a bátyám, Finneas is… Az volt az álmom, hogy filmben szerepeljek.