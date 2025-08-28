"Borzasztó érzés volt megtudni" - törpenövés nehezíti Boti életét, segítséget kér a család

Danyi Boti egy kecskeméti kisfiú, aki kilenc éves és idén szeptemberben kezdi a negyedik osztályt. A kisfiú szeretne spanyolul tanulni, hiszen minden álma, hogy pilóta lehessen, és több nyelven tudja majd az utasait köszönteni. Az álmaihoz vezető út nehézségekkel van kikövezve: Boti törpenövésű.

A törpenövéssel küzdő Boti minden vágya a repülés. Fotó: Bors Olvasói

A terhességem 30. hetében derült ki, hogy feltehetően a kisfiam törpenövésű lesz. Előtte semmi probléma nem volt. A diagnózis után kezdődött a kálvária.

– mesélte a kecskeméti kisfiú édesanyja, Bettina. Azt mondták neki az orvosok, hogy biztosat Boti születésekor fognak tudni mondani.

Bettina elmondása szerint borzasztó érzés volt megtudni a diagnózist

Őrült bizonytalanságban éltünk. Persze, felteszi az ember a kérdést, hogy miért. Én tudtam, hogy azért kaptam Botit, mert engem találtak a legalkalmasabbnak arra, hogy végigkísérjem ezen az úton, és támogassam a kisfiamat.

– mesélte az édesanya, aki elmondása szerint a szíve mélyén mindig is tudta, hogy különleges gyermeke lesz.

Bettina, a rendíthetetlen hite ellenére, megtört. Elmesélte lapunknak, hogy miközben a gyerekszoba otthonukban készen várta az új lakóját, szívbe markoló pillanatokat élt meg.

A terhességem utolsó 10 hete teljes bizonytalanságban telt, hiszen azt sem tudtuk, mi lesz Botival. Mondtak nekem olyat, hogy készüljek fel a legrosszabbra: arra, hogy őt soha nem vihetem haza.

– az akkor fiatal édesanya így emlékezett vissza terhessége utolsó heteire.

Az édesanya azt mesélte a Borsnak, hogy szerencsésnek érzi magát, hiszen egy támogató férj és család áll mellette. Bettina szerint a kilencéves Boti tiszta szívű, jó humorú és szófogadó kisfiú.

Bettina szerint kisfia, Boti szeretetteljes mosolya mögött hatalmas erő bújik. Fotó: Bors Olvasói

Ő is olyan mint én, hogy soha nem adja fel.

– mesélte mosolyogva az édesanya a törpenövésű kisfiáról. Boti a negyedik osztályt kezdi szeptemberben. Az iskolában gyógytestnevelésben vesz részt, emellett alkalomszerűen fejlesztésekre jár. Az achondropláziával – ami egy ritka csontfejlődési rendellenesség - küzdő kisfiú számtalan egészségügyi nehézséggel néz szembe a mindennapokban. Boti kitartása azért is kiemelkedő, mert a törpenövésből fakadó anatómiai másság miatt idén nyáron már a hetedik fülműtéten esett át, hiszen folytonosan visszatérő hallásproblémákkal küzd.