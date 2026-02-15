András herceg volt felesége lelepleződött – „téveszméken alapuló” visszatérési terve sokakat megdöbbentett

Sarah Ferguson korábban már többször is képes volt visszakapaszkodni a nyilvános botrányok után, ám sokak szerint a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata olyan árnyékot vet rá, amelyből ezúttal nehéz lesz kilépnie.

Sarah Ferguson visszatérésére nem sok esély mutatkozik

Fotó: Metropol/MK

Sarah Ferguson zsákutcába jutott

A 66 éves egykori yorki hercegné éveken át tartó barátsága az elítélt szexuális bűnelkövetővel, Jeffrey Epsteinnel komoly következményekkel járt. Elveszítette a York hercegnéje címet, távoznia kellett a Royal Lodge-ból, ahol korábban az egykori herceggel, Andrással élt, és több rangos jótékonysági nagyköveti pozíciójáról is lemondtak.

A közelmúltban nyilvánosságra került e-mailekben Ferguson „különleges és nagyszerű barátként” hivatkozott Epsteinre. A botrány kirobbanása után visszavonult a nyilvánosságtól, ugyanakkor a sajtóértesülések szerint a visszatérését fontolgatja, és állítólag azt mondta a barátainak:

Vissza kell térnem a munkába. Pénzre van szükségem.

Időközben elhagyta az Egyesült Királyságot, és a Közel-Keleten tartózkodott, miközben volt férje, András a Sandringham-birtokon található Marsh Farmra költözött, miután tavaly elveszítette címeit és távoznia kellett korábbi otthonából.

Jennie Bond volt királyi tudósító szerint rendkívül nehéz lesz Ferguson számára újraépíteni korábbi életét. Úgy véli, ha valóban visszatérést tervez, az téveszméken alapuló és nincs sok esélye. Jótékonysági szervezetei elfordultak tőle, kiadója visszavonta legutóbbi könyvét, és az Epstein-üggyel kapcsolatos újabb és újabb részletek tovább rontják megítélését.

Az ügybe lányai, Beatrice és Eugenie hercegnők is közvetve belekeveredtek, miután a 2009-es levelezések szerint Ferguson nem sokkal Epstein szabadulása után ebédet egyeztetett vele és gyermekeivel. A szakértő hangsúlyozta: nincs szükség hatalmas vagyonra egy méltóságteljes, nyugodt élethez. Szerinte Fergie-nek el kellene fogadnia, hogy már nem tartozik a reflektorfényben élő hírességek közé, és ezúttal a visszatérés sokkal nehezebb, mint a korábbi botrányai után volt, írja a Mirror.