Döntött a palota: ez vár most Beatrix és Eugénia hercegnőre

Beatrix és Eugénia hercegnő új lehetőségekhez jutottak egy, a háttérben kötött megállapodásnak köszönhetően, miközben apjuk, András herceg végleg háttérbe szorult a királyi családban. A megállapodás új fejezetet nyithat a két hercegnő életében, akik most saját érdemeik révén kerülhetnek előtérbe.

Biztosították Beatrix és Eugénia hercegnő jövőjét édesapjuk botrányai ellenére is / Fotó: AFP

Beatrix és Eugénia hercegnő jövője már biztosítva van

Úgy tűnik, új fejezet kezdődik Beatrix és Eugénia hercegnők életében, miután III. Károly brit király és édesapjuk, András herceg között létrejött egy bizalmas megállapodás. Bár a király végül kitette 65 éves öccsét a Royal Lodge-ból és gyakorlatilag száműzte a királyi életből, a hercegnőket nem érte hátrány, és továbbra is megőrizhették a címeiket. Ez a háttérben kötött egyezség nyitotta meg előttük az utat új feladatokhoz is - olvasható a Daily Star cikkében.

Beatrix, aki ma már kétgyermekes édesanya, a héten fontos szerepet kapott: ő lett az Outward Bound jótékonysági szervezet új helyettes pártfogója. A szervezettel szoros kapcsolatot ápolt korábban Fülöp herceg is, aki évtizedeken át volt patrónus, majd ezt a tisztséget Andrásra ruházta át. Az alapítvány célja, hogy kalandos, kihívásokkal teli szabadtéri programokon keresztül segítsen a fiataloknak magabiztosságot és önállóságot szerezni. A szervezet vezetője szerint Beatrix bekapcsolódása új lendületet adhat a munkának, és megerősítheti azt a hitet, hogy a természetben szerzett élmények képesek megváltoztatni egy fiatal életét. A hercegnő az utóbbi napokban a Chelsea and Westminster Hospital kutatólaborjában is járt, hogy megismerje a Borne nevű jótékonysági szervezet koraszülés megelőzésével kapcsolatos munkáját. Ez számára különösen személyes ügy, hiszen kislánya, Athena is ebben a kórházban jött idő előtt a világra. Beatrix a Borne pártfogójaként hosszú távon szeretné támogatni a kutatásokat.

A „titkos alku” valódi nyerteseinek így Beatrix és Eugénia tűnnek, akik új lehetőségekhez jutottak anélkül, hogy az apjuk botrányai komolyabb árnyékot vetettek volna rájuk. Édesanyjuk, Sarah Ferguson már kevésbé járt jól: az 59 éves egykori hercegnének most saját otthont és megélhetést kell találnia András kiköltöztetése után, és állítólag a Portugáliába költözést is fontolgatja.

A hercegnők korábban gyakran kísérték szüleiket külföldi utakra, és olykor akaratlanul is belekeveredtek a körülöttük kialakult botrányokba. 2006-ban például András meghívta a hírhedt Jeffrey Epstein üzletembert Beatrix 18. születésnapi ünnepségére – ez pedig egy olyan döntés volt András részéről, amely végül később súlyosan visszaütött. Mindezek ellenére a két fiatal nő most biztatóbb jövő elé néz, mint valaha.