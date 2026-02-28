Sarah Ferguson lebukott, itt tölti idejét bujkálás közben

Sarah Fergusont a királyi család drámája közben nem akárhol kapták el: a volt hercegnének úgy tűnik, szüksége volt némi kikapcsolódásra.

Sarah Ferguson bujkálni próbál / Fotó: AFP

Itt kapták el Sarah Fergusont

Ferguson egy elegáns ír wellnessközpontban bujkál a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai körüli egyre növekvő botrány közepette. A 66 éves exhercegnőt szeptember vége óta nem láthattuk nyilvánosan - már akkor is bujkált, mielőtt az Epsteinnel kapcsolatos iratok nyilvánosságra hozták volna, hogy barátságuk sokkal tovább tartott, mint azt korábban állította.

Ezután menekült el az Egyesült Királyságból. Ekkor azt feltételezték, hogy az Egyesült Arab Emírségekbe látogatott, majd januárban a napi 13 000 fontért (kb. 6 millió forint) bérelhető Paracelsus Recovery Clinic falai között tartózkodott Zürichben, Svájcban.

Most állítások szerint a Ballyliffin Lodge & Spaban szállt meg az írországi Donegalban. A hónap elején egy helyi repülőtéren is látták.

Amikor Sarah legutóbb Donegalban járt, arról beszélt, hogy ez egy olyan hely, ahová el tud menekülni, amikor a dolgok ‘nyomasztóak’ – és talán soha nem volt számára megterhelőbb időszak, mint az elmúlt hetekben

- állította egy forrás.

Fergusonnak nem ez az első alkalma a wellnessközpontban, így jól ismeri a helyet és a környéket is, ezért tudja, hogyan tud diszkréten elbújni. Az exhercegnét utoljára 2025. szeptember 25-én fotózták le nyilvánosan, amikor kiköltözött a windsori Royal Lodge-ból, ahol volt férjével, András herceggel élt, amíg a király távozásra nem utasította őket - írja a Daily Star.