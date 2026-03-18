Meghan Markle gyerekes viselkedése kiakasztotta a Netflixet: „Megsértődött és kilépett...”

Miután a Netflix megszüntette a kapcsolatot Meghan Markle As Ever márkájával, a sussexi hercegné botrányos viselkedésével akasztotta ki a streamingóriás vezetőségét. Többször félbeszakította a közös Zoom meetingeket, majd hosszabb időre eltűnt a képernyőről, amikor úgy érezte, megsértették valamivel.

Meghan Markle többször is eltűnt a Netflix Zoom meetingjei közben, amikor úgy érezte, megsértették valamivel

Meghan Markle gyerekes viselkedése kiakasztotta a Netflixet

Meghan Markle és Harry herceg még 2020-ban kötött egy több tízmillió dolláros szerződést a streamingóriással. De miután a Netflix megszakította a kapcsolatot Markle életmódmárkájával, az As Everrel, a Variety közzétett egy cikket, amely rávilágított a sussexi hercegné és a streamingcég közötti viszonyra. A hírek szerint az utóbbi időben a háttérben komoly nézeteltérések alakultak ki a két fél között, amelyek jelentősen megnehezítették a munkakapcsolatot. Meghan Markle viselkedése ugyanis komoly feszültséget okozott a Netflix vezetőivel folytatott egyeztetéseken. Bennfentes források szerint, a sussexi hercegné gyakran egyszerűen csak kilépett az online megbeszélésekből. A Netflix marketingosztálya azt a tájékoztatást kapta ezzel kapcsolatban, hogy a sussexi hercegné ilyenkor úgy érezte, hogy valami elhangzott szóval megsértették.

A vádak szerint Meghan Markle többször félbeszakította férjét, Harry herceget a Netflix Zoom meetingje közben

Meghan Markle megvédte magát

A vádak azonban nemcsak az eltűnésekről szólnak. Egyes források szerint Meghan Markle Harry herceget is gyakran félbeszakította a megbeszélések során, sőt, rendszerint dominálta a beszélgetéseket. Ezeket az állításokat azonban a pár jogi képviselője határozottan visszautasította, és 'félrevezetőnek' nevezte. Továbbá hozzátette, hogy Meghan Markle egyszerűen egy otthonról dolgozó édesanya, aki időnként kénytelen megszakítani a munkát a gyerekei miatt:

Amellett, hogy otthonról dolgozó szülő, Meghan arra is ügyel, hogy megóvja csapatát a gyerekek okozta zavaró tényezőktől. Szinte minden szakember tanúsíthatja, hogy a több órás virtuális üzleti beszélgetések során egy bizonyos ponton ki kell kapcsolnia a hangot vagy a kamerát a virtuális megbeszélések alatt.

A Netflix megszüntette Meghan Markle sorozatát, a Szeretettel: Meghant

Meghan Markle netflixes szerződése átalakulóban van

A botrány időzítése sem véletlen. A Netflix nemrég több projektet is leállított, köztük Meghan Markle Szeretettel: Meghan című sorozatát is, amely nem hozta a várt nézettséget. Meghan Markle Netflix együttműködés ugyanakkor még nem ért teljesen véget. A felek továbbra is dolgoznak közös projekteken, bár a korábbi, több tízmillió dolláros megállapodás feltételei már módosultak. A streaming platform vezetői hivatalosan továbbra is támogatásukról biztosították a sussexi hercegi párt, és kiemelték, hogy értékelik a közös munkát. Mindez azt jelenti, hogy Meghan Markle botrányos viselkedése ellenére a kapcsolat nem szakadt meg teljesen, de egyértelmű, hogy átalakulóban van.