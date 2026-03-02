Harry herceg és Meghan Markle ismét heves vitát váltott ki

Harry herceg és Meghan Markle két napra Jordániába látogatott, ám ezt a királyi család sok rajongója nem nézte jó szemmel.

Harry herceg és Meghan Markle Jordániába látogatott

Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

Harry herceg és Meghan Markle látogatása vitát generált

Míg egyesek dicsérték a párt az erőfeszítéseikért, mások azzal vádolták őket, hogy a brit királyi családot másolják. Sussex hercege és hercegnéje így összességében meglehetősen negatív ítéletet kapott az ügyben.

Királyi szakértők szerint Harry és Meghan nehéz helyzetbe került az Egyesült Királyságból való távozásuk és a királyi családdal való szakításuk után, de a kritika ezúttal nagyrészt igazságtalan volt a párral szemben.

A jordániai királyi család nagyon szoros kapcsolatokat ápol a brit királyi családdal - mutatott rá Russell Myers királyi szakértő, aki közös életrajzot írt Vilmos hercegről és Katalin hercegnőről. Ennek ellenére azt állította, hogy Harry és Meghan nem érdemelték meg a heves kritikát, mivel humanitárius látogatásra utaztak az országba az Egészségügyi Világszervezet főigazgatójának, Dr. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusznak a meghívására.

Myers szerint még ha Harryt és Meghant egy kameracsapat követi is, vagy egy új dokumentumfilmet forgatnak a Netflixnek, a pár a népszerűséget pozitívan használja. Elmondta, semmi ok a dramatizálásra, hiszen jó okból vannak ott, és a brit királyi család követői kissé túlreagálják a helyzetet - írja a HELLO!