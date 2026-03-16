Kitálalt a szakértő: Meghan Markle átmosta Harry herceg agyát

Egy új könyv szerzője reagált Harry herceg és Meghan Markle éles kritikájára, miután a sussexi pár nyilvánosan támadta meg őt frissen megjelent műve miatt.

Harry és Meghan nem örül a kritikának

Harry hercegre újabb botrány várhat

Tom Bower újságíró és életrajzíró „Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family” című könyve több vitatott állítást is tartalmaz a házaspárról. A hercegi pár szóvivője szombaton közleményben reagált a könyvre, amelyben azt állították, hogy Bower „gyűlölettel van eltelve” irántuk, és hogy a szerző kommentárjai már régen túllépték a kritika határát.

A közleményben azt írták:

Bower megjegyzései régóta túllépték a kritika határát, és inkább megszállottsággá váltak.

A pár azt is felrótta a szerzőnek, hogy korábban arról beszélt: Harryt és Meghant „ki kellene törölni” a közéletből. Tom Bower a Mirror kérdésére reagálva védelmébe vette korábbi kijelentését. Elmondta, hogy 2024 februárjában adott interjújában arra utalt, hogy a sussexi pár folyamatosan pénzzé teszi királyi státuszát és támadja a családját.

A szerző szerint ebben az értelemben használta az „eltörlés” kifejezést, amely alatt azt értette, hogy szerinte jobb lenne, ha a pár végleg elhallgatna. Bower úgy fogalmazott: Harry és Meghan szerinte továbbra is kihasználják királyi kapcsolataikat személyes és pénzügyi előnyök érdekében.

Bower könyvében több más állítás is szerepel a királyi családdal kapcsolatban. A szerző például azt írja, hogy Kamilla királyné állítólag egy barátjának azt mondta: Meghan „átmosta Harry agyát”. A szerző azt is írja, hogy Harry idővel eltávolodott régi barátaitól, sőt még a telefonszámát is megváltoztatta anélkül, hogy erről a családját értesítette volna.