Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A kutyának se kell: újabb hatalmas pofont kapott Meghan Markle

Meghan Markle
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 19:30
karrierkirályi család
Új időszámítás következik. Meghan hercegné egyedül maradt. Már csak ő és csapata foglalkozik tovább az As Ever-rel.

Meghan hercegné számára új időszámítás következik. A Netflix ugyanis megszüntette az együttműködését az As Ever márkával, – de mit jelent ez az életmódmárka számára? 

Meghan hercegné az As Ever márkát a jövőben a Netflix nélkül viszi tovább
Meghan hercegné az As Ever márkát a jövőben a Netflix nélkül viszi tovább
Fotó: CraSH / hot! magazin/Northfoto

Meghan hercegné az As Ever márkát a jövőben a Netflix nélkül viszi tovább

Az As Ever most már készen áll arra, hogy önállóan működjön

— mondta Sussex hercegnéje.

Az életmódmárka eredetileg a Netflixszel együttműködésben jött létre, de a streaming platform a jövőben már nem lesz partner többé a projektben — számolt be róla először a The Sun. Meghan elmondása szerint azonban az As Ever a Netflix nélkül is tovább működik, immár függetlenül.

Az As Ever szóvivője így nyilatkozott:

Az As Ever hálás a Netflix támogatásáért az indulás során. Jelentős és gyors növekedést tapasztaltunk és most már a márka készen áll arra, hogy önállóan működjön

A márkához közel álló forrás szerint ez egy izgalmas időszak lesz a márka számára és Meghan a saját csapatával építheti tovább, miközben élvezi azt a kreatív kiteljesedést, amely szorosan kapcsolódik az életéhez. 

A Netflix szóvivője nyilatkozott a People-nek:

Meghan szenvedélye inspirálta az As Ever márka létrehozását és örülünk, hogy ennk részesei lehettünk

Majd hozzátették:

Ahogy eredetileg is tervezték, Meghan tovább fejleszti a márkát és önállóan viszi a következő szintre. Örömmel figyeljük majd, hogyan hoz örömet a háztartásokba világszerte

  • Az As Ever tavaly indult első termékeivel, amelyek gyorsan elfogytak. A márka emellett könyvjelzőket, borokat és gyertyákat is árult.
  • Harry herceg és Meghan 2020-ban mintegy 100 millió dolláros szerződést kötöttek a Netflixszel. A 2022-es Harry & Meghan sorozat a platform egyik legnézettebb dokumentumfilm-premierje lett.
  • 2025 júliusában azonban bejelentették, hogy a szerződést nem hosszabbítják meg. Egy hollywoodi bennfentes szerint ez a Netflix üzleti stratégiájának változását tükrözte.
  • A With Love, Meghan ennek ellenére második évaddal és egy ünnepi különkiadással is folytatódott, de a sorozat jövőjéről egyelőre nincs bejelentés.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu