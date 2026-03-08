A kutyának se kell: újabb hatalmas pofont kapott Meghan Markle

Meghan hercegné számára új időszámítás következik. A Netflix ugyanis megszüntette az együttműködését az As Ever márkával, – de mit jelent ez az életmódmárka számára?
Az As Ever most már készen áll arra, hogy önállóan működjön
— mondta Sussex hercegnéje.
Az életmódmárka eredetileg a Netflixszel együttműködésben jött létre, de a streaming platform a jövőben már nem lesz partner többé a projektben — számolt be róla először a The Sun. Meghan elmondása szerint azonban az As Ever a Netflix nélkül is tovább működik, immár függetlenül.
Az As Ever szóvivője így nyilatkozott:
Az As Ever hálás a Netflix támogatásáért az indulás során. Jelentős és gyors növekedést tapasztaltunk és most már a márka készen áll arra, hogy önállóan működjön
A márkához közel álló forrás szerint ez egy izgalmas időszak lesz a márka számára és Meghan a saját csapatával építheti tovább, miközben élvezi azt a kreatív kiteljesedést, amely szorosan kapcsolódik az életéhez.
A Netflix szóvivője nyilatkozott a People-nek:
Meghan szenvedélye inspirálta az As Ever márka létrehozását és örülünk, hogy ennk részesei lehettünk
Majd hozzátették:
Ahogy eredetileg is tervezték, Meghan tovább fejleszti a márkát és önállóan viszi a következő szintre. Örömmel figyeljük majd, hogyan hoz örömet a háztartásokba világszerte
