A kutyának se kell: újabb hatalmas pofont kapott Meghan Markle

Meghan hercegné számára új időszámítás következik. A Netflix ugyanis megszüntette az együttműködését az As Ever márkával, – de mit jelent ez az életmódmárka számára?

Meghan hercegné az As Ever márkát a jövőben a Netflix nélkül viszi tovább

Fotó: CraSH / hot! magazin/Northfoto

Meghan hercegné az As Ever márkát a jövőben a Netflix nélkül viszi tovább

Az As Ever most már készen áll arra, hogy önállóan működjön

— mondta Sussex hercegnéje.

Az életmódmárka eredetileg a Netflixszel együttműködésben jött létre, de a streaming platform a jövőben már nem lesz partner többé a projektben — számolt be róla először a The Sun. Meghan elmondása szerint azonban az As Ever a Netflix nélkül is tovább működik, immár függetlenül.

Az As Ever szóvivője így nyilatkozott:

Az As Ever hálás a Netflix támogatásáért az indulás során. Jelentős és gyors növekedést tapasztaltunk és most már a márka készen áll arra, hogy önállóan működjön

A márkához közel álló forrás szerint ez egy izgalmas időszak lesz a márka számára és Meghan a saját csapatával építheti tovább, miközben élvezi azt a kreatív kiteljesedést, amely szorosan kapcsolódik az életéhez.

A Netflix szóvivője nyilatkozott a People-nek:

Meghan szenvedélye inspirálta az As Ever márka létrehozását és örülünk, hogy ennk részesei lehettünk

Majd hozzátették:

Ahogy eredetileg is tervezték, Meghan tovább fejleszti a márkát és önállóan viszi a következő szintre. Örömmel figyeljük majd, hogyan hoz örömet a háztartásokba világszerte