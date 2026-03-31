Őrült szenvedély! Meghan Markle apja beleszeretett 35 évvel fiatalabb ápolónőjébe

Meghan Markle apja, Thomas Markle lábamputációja után újra szerelmes lett

Meghan Markle apja beleszeretett majdnem fele annyi idős ápolónőjébe

Meghan Markle apja az elmúlt években komoly egészségügyi problémákkal küzdött: sztrókot kapott, szívrohamon esett át, majd 2025 végén egy vérrög miatt amputálni kellett az egyik lábát. A drámai műtétet követően Thomas Markle a Fülöp-szigeteken, egy rehabilitációs intézményben lábadozott, ahol megismerkedett a 46 éves ápolónővel, Rio Canedo-val. A kapcsolatuk gyorsan elmélyült, és a 81 éves férfi ma már nyíltan beszél arról, hogy ismét boldognak érzi magát. Meghan Markle apja a DailyMail-nek tett legutóbbi interjújában kifejtette, hogy hosszú éveken át magányosnak és elhanyagoltnak érezte magát, most viszont úgy érzi, újra boldog.

Tudom, hogy lesznek olyanok, akik bántanak bennünket a korkülönbség miatt, de nem érdekel. Soha nem gondoltam volna, hogy az én koromban még egyszer örömöt és boldogságot találok. Annyi éven át elhanyagoltnak és szomorúnak éreztem magam, de most újra élvezem az életet. Annyi nehéz időszak után végre igazán áldottnak érzem magam, hogy találtam egy nagyon különleges embert, aki ilyen nagyszerűen gondoskodik rólam.

Ki rabolta el Meghan Markle apja szívét?

Thomas Markle párja azonban nemcsak érzelmi támaszt nyújt számára, hanem aktívan segíti a mindennapokban és a felépülésben is. De ki is ez a 46 éves nő, aki elrabolta Meghan Markle apja szívét? Rio Canedo egy Fülöp-szigeteken dolgozó ápolónő, aki kezdetben nem is tudta, hogy betege egy világhírű család tagja. A kétgyermekes anyuka saját bevallása szerint ugyanis nem a hírnév miatt közeledett a férfihoz. Amikor viszont megismerte Thomas Markle-t, csak egy kedves, humoros férfit látott benne, akinek segítségre van szüksége. Meghan Markle apja pedig úgy véli, hogy párja rendkívül gondoskodó, figyel az étrendjére, támogatja a rehabilitációban, és segít neki visszanyerni az életkedvét.