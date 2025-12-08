A sziget összes kórházát felhívta Meghan Markle, hogy megtalálja amputáción átesett édesapját

Meghan Markle fülöp-szigeteki kórházakat hívogatott, hogy kiderítse hol kezelik édesapját. A sussexi hercegné emailt írt Thomas Markle-nek pénteken, majd próbálta kideríteni tartózkodási helyét.

Meghan Markle felvette a kapcsolatot édesapjával

Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage / Northfoto

Meghan Markle és édesapja már az esküvő óta nem beszéltek

Források szerint Thomas Markle-t, a Cebu Egyetem Orvosi Központjában kezelik, mivel egy fotó ezt igazolni látszik. Állítólag a sussexi hercegné édesapjánál nincs telefon sem.

Meghan Markle már 2018 óta, - mióta egybekeltek Harry herceggel -, nem beszélt z apjával, akinek már a telefonszámát sem tudja. Ennek ellenére a hercegné több kórházat is felhívott, hogy kiderítse melyikben tartózkodik Thomas. Bár pénteken emailezett a férfinak, de mindhiába, mivel Thomas nem használja a fiókját évek óta.

Mivel a biztosító nem fedezi, hatalmas orvosi költségekkel nézhet szembe a Markle család, ráadásul annak idején Thomas Markle mindössze azt kívánta, hogy halála előtt még hagy láthassa lányát.

Thomas egyszer azt nyilatkozta, hogy nemcsak Meghannel szeretne találkozni, hanem két unokájával, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel is, valamint vejével Harry herceggel.

Nem akarok Meghan-től elidegenedve meghalni. Szeretném megismerni az unokáimat. Talán jó lenne megismerni a férjét is

- idézi szavait a The Sun.

Hozzátette, hogy ő nyitott a békülésre és még mindig szereti lányát. Sajnálatos módon Thomasnak amputálni kellett a bal lábát, térde alatt, mivel az orvosok kritikusnak nevezték állapotát. Az ifjabb Thomas azt állítja, hogy magas költségekkel kell szembe nézniük, mivel a biztosító nem fedezi az összes számlát.

Embert próbáló időszakon van túl Meghan Markle apja

Thomas Markle az elmúlt években számos egészségügyi problémával is küzdött, köztük sztrókot is kapott. Évtizedekig Mexikóban élt, majd januárban a Fülöp-szigetekre költözött. Harry herceg és Meghan Markle esküvője óta apa és lánya nem beszéltek egymással.

Thomas a szertartás előtt két szívrohamot is kapott, így nem ő, hanem Károly király, aki akkor még csak walesi herceg volt, kísérte az oltárhoz az akkori arát.