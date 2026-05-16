Megtörte a csendet Szigligeti Ivett: Ezért nem voltak együtt Dudás Miki halála idején

Január ötödikén feketébe borult az ország: a sokak által kedvelt és elismert kajakos, Dudás Miki életét vesztette. Párja, Szigligeti Ivett és két gyermeke, Nara és Miló hármasban maradtak a gyásszal és a csenddel Miki halála után. Ivett azóta sem nyilatkozott a nehéz időszakról, ám most elmesélte, hogyan vannak a tragikus események óta.

Dudás Miki halálát balesetszerű esésnek nyilvánította a rendőrség (Fotó: Hot! magazin)

Ezt gondolja Szigligeti Ivett, Dudás Miki ügyéről

Mindenben nem értek egyet a rendőrséggel. A lelkemet ez nem hagyta nyugodni. Valahol el kellett fogadnom, hogy hivatalos úton ezt le kellett zárni, de azért továbbra is rengeteg felmerülő és megválaszolatlan kérdés lóg a levegőben. Legalábbis számomra biztos. Az, hogy valaki otthon van egyedül és egy ilyen tragédia történik, az eléggé hihetetlen

– fejtette ki álláspontját Dudás Miki özvegye.

A tragikus eset után pár héttel felmerült az idegenkezűség kérdése is. Abban a pillanatban mindenkinek eszébe jutott Dudás Miki édesapjának esete. Dudás Istvánt 2024 októberében brutálisan megverték, ami után hónapokig kómában volt. Végül tavaly februárban érkezett a hír, hogy elhunyt Dudás Miki apukája. A tárgyalásra csak néhány hete került sor, amin Miki sajnos már nem tudott megjelenni.

Szigligeti Ivett is felvetette az idegenkezűség lehetőségét, korábban ugyanis a rendőrség is vizsgálta emiatt az ügyet. „Egyelőre nem tudták bizonyítani, hogy idegenkezűség történt. Nincs konkrét dolog, amire tudnék gyanakodni és emiatt is mondom, hogy rengeteg megválaszolatlan kérdés van, amire az életszerű helyzet nem ad okot” – jegyezte meg Ivett.

Dudás Miki gyermekei sokat segítenek édesanyjuknak a gyász időszakában (Fotó: hot! archív)

Gyermekei segítik át a nehéz pillanatokon Szigligeti Ivettet

Próbálok erős maradni a gyerekek miatt is. Ők rengeteget segítenek nekem ebben, mert egy-egy olyan pillanatban, amikor magamba tudnék zuhanni, akkor mindig kizökkentenek és nem hagynak. Kellőképpen próbálják velem éreztetni, hogy óriási szükségük van rám, úgyhogy ez nem titok, hogy nagyon sokat segítenek ebben az időszakban

– árulta el Dudás Miki párja.

A gyerekek miatt arra is szükség volt, hogy szakemberhez forduljon Ivett, mivel így könnyebb volt megérteni a gyerekek szemszögét is. „Az elején elmentem egy gyászterapeutához, aki kifejezetten ezzel a témával foglalkozik. Gyerekeknek és szülőknek is segít ilyen időszakokban. Olyan tanácsokkal látott el, hogy miket nem szabad mondani, ami a gyerkőcök számára ijesztő és fel lehet nekik is dolgozni. Nyilván semmilyen formában nem tudják feldolgozni és a hiány továbbra is ott van bennük, de valamit kellett nekik mondani, hogy a fogaskerék az ő fejükben is megálljon” – mondta Szigligeti Ivett.