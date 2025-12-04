Összetört Meghan Markle családja: édesapja életéért küzdenek a kórházban

Meghan Markle testvére jelentette be a szörnyű hírt, miszerint édesapjukat az intenzív osztályra szállították, ahol sürgősségi műtéten esett át.

Meghan Markle apja intenzív osztályra került Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Rohantak a kórházba Meghan Markle apjával

A 81 éves Thomas Markle-t kórházba szállították kedden a Fülöp-szigeteken, miután otthonában súlyosan megbetegedett. Meghan édesapján helyi idő szerint csütörtökön egy háromórás műtétet hajtottak végre, és fia, Thomas Jr. közleménye szerint jelenleg is az intenzív osztályon van. A hírek szerint az idős apának most egy újabb beavatkozáson kell átesnie, hogy eltávolítsanak egy vérrögöt.

Thomas Jr. elárulta, hogy azonnal bevitte édesapját egy helyi kórházba a Fülöp-szigeteken, ahol az orvosok több vizsgálat után azt mondták, hogy az élete közvetlen veszélyben van.

Szirénázva rohantak velünk mentőautóval egy sokkal nagyobb kórházba a város központjában. Apám sürgősségi műtéten esett át

– tette hozzá Meghan testvére, aki már 2018 óta nem tartja a kapcsolatot a hercegnével.

Thomas Jr. arra kért mindenkit, hogy gondoljanak édesapjára az egészségügyi nehézségei közepette.

Már évek óta küzd romló egészségével az apa

Meghan apja évek óta küzd egészségügyi problémákkal, többek között két szívrohamot is átélt lánya és Harry herceg 2018-as királyi esküvője előtt. Ezt követően 2022-ben súlyos sztrókot kapott, ami miatt hónapokig képtelen volt beszélni.

Thomas másik lánya, Samantha azt állítja, hogy úgy véli, apja egészsége az elmúlt években rá nehezedő nyomás miatt romlott.

Erős ember, de annyi mindenen ment keresztül. Imádkozom, hogy elég erős legyen ahhoz, hogy túlélje ezt. Az apám két szívrohamon, egy sztrókon és egy földrengésen is átesett. Remélem, hogy túléli ezt

– tette hozzá.

Thomas jelenleg egy bérelt toronyház lakásában él Cebu szigetén, több mint 11 000 kilométerre Meghantől és Harrytől, és soha nem találkozott unokáival, Archieval és Lilibettel. Az Emmy-díjas filmesről jelenleg Thomas Jr., a középső gyermeke gondoskodik – írta a Mirror.