A lengyelországi Dubaj strandját is érdemes kipróbálni.

Az „európai Dubaj” az egyik legjobb úti cél 2026-ban

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 09:15
Dubaj nem csupán az Egyesült Arab Emírségekben létezik, hanem Lengyelország északi részén is találkozhatsz vele. Érdemes felfedezned ezt a különleges partvonalat, ahol Európa legnagyobb mesterségesen kialakított strand helyszíne vár rád.
Etédi Alexa
A lengyelországi Jarosławiec településén található partrész nem véletlenül kapta a helyiektől és a turistáktól a „Dubaj” becenevet. A mintegy öt hektáron elterülő, mesterségesen létrehozott strand Európa legnagyobb ilyen jellegű beruházása a tengerparton.

A lengyel Dubajt is tágas, tisza homokkal ellátott strand jellemzi
  • Jarosławiec faluja mellett található Európa legnagyobb mesterséges partja, amelyet a helyiek csak „lengyel Dubajként” emlegetnek.
  • A hatalmas homokos területet és az öt gránitgátat eredetileg a part menti sziklafalak omlásának megállítására hozták létre.
  • A jövőben egy különleges, kör alakú kilátóterasz és akadálymentesített szerpentinút teszi majd még kényelmesebbé a lejutást a vízhez.

Dubaj Európában? A lengyel strand, amelyet a kényszer szült

Bár a látvány valóban a Közel-Kelet luxusát idézi, a kialakítását eredetileg nem turisztikai látványosságnak szánták: a hatalmas földmunkákra azért volt szükség, hogy megállítsák a szomszédos sziklafalak omlását és a part pusztulását. A 2018-ban befejezett projekt során a tengerfenékről kitermelt finom homokkal töltötték fel a területet, így jött létre a hatalmas, puha föveny, amely akár Európa legszebb strandjai között is megállná a helyét. 

Dubaj Beach hullámtörő gátjai ideális strand körülményeket teremtettek
A védelem érdekében öt masszív gránitgátat is építettek, amelyek mélyen benyúlnak a Balti-tengerbe. Ezek a kőkarok törik meg a hullámok erejét, megóvva ezzel a partot az eróziótól. Ez a mérnöki megoldás - amelyre leginkább az igazi Dubajban akad példa - tette lehetővé, hogy a fürdőzésre alkalmas víz itt legyen az egyik legtisztább az egész lengyel partvidéken. A terület fenntartása folyamatos munkát igényel: a szakemberek jellemzően a téli hónapokban pótolják a homokot a tenger mélyéről, hogy a nyári szezonban már zavartalanul élvezhessék a látogatók a napsütést.

Modern tervek és egy látványos kilátóterasz

A „lengyel Dubaj” fejlesztése a strand elkészültével nem állt meg. Postomino községe pályázatot írt ki egy biztonságos és esztétikus lejáró megtervezésére, amelyet a Restudio építésziroda nyert meg. Az elképzelések szerint a partvonal egy modern, többfunkciós közösségi térrel gazdagodik. A tervekben egy kerek formavilágú kilátóterasz szerepel, amelynek közepén lépcsőzetes pihenőhelyeket alakítanak ki.

A domboldalon kígyózó szerpentinút vezet majd le a vízig, biztosítva a kényelmes közlekedést. Az alsó szakaszon egy szilárd burkolatú sétányt is kialakítanak, így a mozgásukban korlátozottak is könnyedén megközelíthetik a vizet. Bár a kivitelezési munkálatok pontos kezdete még nem ismert, az adminisztratív folyamatok már elindultak.

A helyszín ettől függetlenül jelenleg is jól felszerelt: a vendégeket öltözők, nyilvános illemhelyek és tengerparti étterem várja. A nyári főszezon alatt vízimentő szolgálat ügyel a biztonságra, így Jarosławiec ideális célpont mindazoknak, akik bár fürdőznének, de menekülnek a Mediterrán partvidék elviselhetetlen kánikulája elől, ugyanakkor szeretik a tágas tereket és a jól karbantartott, különleges környezetet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
