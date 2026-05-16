Az „európai Dubaj” az egyik legjobb úti cél 2026-ban

A lengyelországi Jarosławiec településén található partrész nem véletlenül kapta a helyiektől és a turistáktól a „Dubaj” becenevet. A mintegy öt hektáron elterülő, mesterségesen létrehozott strand Európa legnagyobb ilyen jellegű beruházása a tengerparton.
Bár a látvány valóban a Közel-Kelet luxusát idézi, a kialakítását eredetileg nem turisztikai látványosságnak szánták: a hatalmas földmunkákra azért volt szükség, hogy megállítsák a szomszédos sziklafalak omlását és a part pusztulását. A 2018-ban befejezett projekt során a tengerfenékről kitermelt finom homokkal töltötték fel a területet, így jött létre a hatalmas, puha föveny, amely akár Európa legszebb strandjai között is megállná a helyét.
A védelem érdekében öt masszív gránitgátat is építettek, amelyek mélyen benyúlnak a Balti-tengerbe. Ezek a kőkarok törik meg a hullámok erejét, megóvva ezzel a partot az eróziótól. Ez a mérnöki megoldás - amelyre leginkább az igazi Dubajban akad példa - tette lehetővé, hogy a fürdőzésre alkalmas víz itt legyen az egyik legtisztább az egész lengyel partvidéken. A terület fenntartása folyamatos munkát igényel: a szakemberek jellemzően a téli hónapokban pótolják a homokot a tenger mélyéről, hogy a nyári szezonban már zavartalanul élvezhessék a látogatók a napsütést.
A „lengyel Dubaj” fejlesztése a strand elkészültével nem állt meg. Postomino községe pályázatot írt ki egy biztonságos és esztétikus lejáró megtervezésére, amelyet a Restudio építésziroda nyert meg. Az elképzelések szerint a partvonal egy modern, többfunkciós közösségi térrel gazdagodik. A tervekben egy kerek formavilágú kilátóterasz szerepel, amelynek közepén lépcsőzetes pihenőhelyeket alakítanak ki.
A domboldalon kígyózó szerpentinút vezet majd le a vízig, biztosítva a kényelmes közlekedést. Az alsó szakaszon egy szilárd burkolatú sétányt is kialakítanak, így a mozgásukban korlátozottak is könnyedén megközelíthetik a vizet. Bár a kivitelezési munkálatok pontos kezdete még nem ismert, az adminisztratív folyamatok már elindultak.
A helyszín ettől függetlenül jelenleg is jól felszerelt: a vendégeket öltözők, nyilvános illemhelyek és tengerparti étterem várja. A nyári főszezon alatt vízimentő szolgálat ügyel a biztonságra, így Jarosławiec ideális célpont mindazoknak, akik bár fürdőznének, de menekülnek a Mediterrán partvidék elviselhetetlen kánikulája elől, ugyanakkor szeretik a tágas tereket és a jól karbantartott, különleges környezetet.
Nézd meg videón is a lengyelországi Dubajt:
