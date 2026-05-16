Az „európai Dubaj” az egyik legjobb úti cél 2026-ban

A lengyelországi Jarosławiec településén található partrész nem véletlenül kapta a helyiektől és a turistáktól a „Dubaj” becenevet. A mintegy öt hektáron elterülő, mesterségesen létrehozott strand Európa legnagyobb ilyen jellegű beruházása a tengerparton.

A lengyel Dubajt is tágas, tisza homokkal ellátott strand jellemzi

Fotó: Wojciech Wrzesien / Shutterstock

Jarosławiec faluja mellett található Európa legnagyobb mesterséges partja, amelyet a helyiek csak „lengyel Dubajként” emlegetnek.

A hatalmas homokos területet és az öt gránitgátat eredetileg a part menti sziklafalak omlásának megállítására hozták létre.

A jövőben egy különleges, kör alakú kilátóterasz és akadálymentesített szerpentinút teszi majd még kényelmesebbé a lejutást a vízhez.

Dubaj Európában? A lengyel strand, amelyet a kényszer szült

Bár a látvány valóban a Közel-Kelet luxusát idézi, a kialakítását eredetileg nem turisztikai látványosságnak szánták: a hatalmas földmunkákra azért volt szükség, hogy megállítsák a szomszédos sziklafalak omlását és a part pusztulását. A 2018-ban befejezett projekt során a tengerfenékről kitermelt finom homokkal töltötték fel a területet, így jött létre a hatalmas, puha föveny, amely akár Európa legszebb strandjai között is megállná a helyét.

Dubaj Beach hullámtörő gátjai ideális strand körülményeket teremtettek

Fotó: BogumilD / Shutterstock

A védelem érdekében öt masszív gránitgátat is építettek, amelyek mélyen benyúlnak a Balti-tengerbe. Ezek a kőkarok törik meg a hullámok erejét, megóvva ezzel a partot az eróziótól. Ez a mérnöki megoldás - amelyre leginkább az igazi Dubajban akad példa - tette lehetővé, hogy a fürdőzésre alkalmas víz itt legyen az egyik legtisztább az egész lengyel partvidéken. A terület fenntartása folyamatos munkát igényel: a szakemberek jellemzően a téli hónapokban pótolják a homokot a tenger mélyéről, hogy a nyári szezonban már zavartalanul élvezhessék a látogatók a napsütést.

Modern tervek és egy látványos kilátóterasz

A „lengyel Dubaj” fejlesztése a strand elkészültével nem állt meg. Postomino községe pályázatot írt ki egy biztonságos és esztétikus lejáró megtervezésére, amelyet a Restudio építésziroda nyert meg. Az elképzelések szerint a partvonal egy modern, többfunkciós közösségi térrel gazdagodik. A tervekben egy kerek formavilágú kilátóterasz szerepel, amelynek közepén lépcsőzetes pihenőhelyeket alakítanak ki.