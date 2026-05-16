" Köszönöm, hogy megmentetted az anyukámat" - Jószívű ismeretlennek köszönheti az életét az édesanya

A 43 éves Ann Gath az angliai Barnsleyből úgy érezte magát, mintha megnyerte volna a lottót, amikor a Facebookon közzétett segítségkérése után megfelelő donort találtak számára. Egy másik édesanya, a 36 éves Nicola Hinds a bejegyzést látva jelentkezett nála, és felajánlotta az egyik szervét, amennyiben kompatibilisnek bizonyulnak. Decemberben végül sor került az életmentő transzplantációra, jelenleg pedig már mindketten odahaza lábadoznak, mi több, mostanra Ann már visszatérhetett a megszokott életéhez, és újra játszhat a gyermekeivel.

Egy Facebook-posztnak köszönheti az életét az édesanya / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Egy Facebook-poszt mindent megváltoztatott a család életében

Az ötgyermekes Ann Gath gyerekei a történtek után levelet írtak annak a nőnek, akit a hősüknek tartanak, amiért megmentette az édesanyjuk életét. A boldog gyerekek: a 19 éves Holly, a 17 éves Poppy, a 15 éves Erin, a tízéves Gabriel és a nyolcéves Saffron egy köszönőkártyát küldtek a „hősüknek”.

Köszönöm, hogy megmentetted az anyukámat. Köszönöm, hogy új esélyt adtál anyának a boldog életre

- olvasható a levelükben.

Ann a ritka vércsoportja miatt hosszú ideig nem találtak megfelelő donor: végső mentsvárként tette közzé a Facebook-bejegyzését, majd ezt követően írt neki Nicola, aki Doncasterből jelentkezett.

Soha nem hittem volna, hogy egy idegen jelentkezik majd és felajánlja a veséjét. Azt sem gondoltam volna, hogy bármi lehet ebből. Egyszerűen csak megpróbáltam. Amikor felhívtak, hogy kompatibilisek vagyunk, az olyan érzés volt, mintha megnyertem volna a lottót

- idézte fel a történteket Ann, akinél még 2017-ben diagnosztizálták az autoszomális domináns tubulointersticiális vesebetegséget, amely fokozatosan roncsolta a veséit.

Nicola hozzátette, hogy teljesen véletlenül látta meg Ann Facebook-posztját.

Korábban nem is használtam a Facebookot, decemberben készítettem profilt, szóval ez majdhogynem isteni közbeavatkozásnak tűnt. Azonnal megfogott a bejegyzésben lévő kép Annről és a gyerekeiről. Láttam, hogy ritka, O negatív a vércsoportja, és nekem is az

- mesélte Nicola, akinek a férje teljes mértékben támogatta a döntését, habár a 14 éves fia természetesen aggódott érte.