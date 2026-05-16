Drámai híreket kaptunk: már a szomszédban a hantavírus, pozitív lett egy beteg tesztje Arad megyében

Az Agerpres szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. Május 8-án lázas állapotban utalták be, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott ki, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.
Az INSP közleménye szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus-fertőzöttekkel. A leleteket a fővárosba szállították a Cantacuzino immunológiai és közegészségügyi kutatóintézetbe.
Az INSP járványügyi vizsgálatot indított, és a laborvizsgálatok elvégzéséig "fertőzésgyanúként" kezeli az esetet.
A Digi24 hírtelevízió szerint az aradi sürgősségi kórházba május elején átszállított beteget 2023 júliusa óta kezelték a vaskohsziklási (Stei) pszichiátriai kórházban. Ebben a szigorúan őrzött Bihar megyei intézetben kezelik azokat az elítélteket, akiket pszichikai betegségük, függőségük vagy egyéb problémák miatt nem küldhettek börtönbe.
A vaskohsziklási kórház négy alkalmazottját tavaly nyáron bíróság elé állították, miután az ENSZ egyik bizottsága 2024-ben videofelvételekkel dokumentált jelentést készített arról, hogy az ápolók elektrosokk-készülékkel kínozták a betegeket, nyomorúságos körülmények között tartották, bántalmazták és lejárt szavatosságú élelmiszerrel etették őket.
A román közegészségügyi intézet korábbi közleményében felidézte, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (ECDC) nagyon alacsonynak minősíti a fertőzés kockázatát az európai általános népesség körében. A hantavírusok elsősorban rágcsálók által terjesztett kórokozók, amelyek leggyakrabban akkor fertőzik meg az embert, ha belélegzi a fertőzött állatok vizelete, ürüléke által szennyezett port, közvetlenül érintkezik az ürülékkel, vagy megharapja egy fertőzött rágcsáló. Az utóbbi években 15 hantavírus-fertőzést igazoltak Romániában: négyet 2023-ban, hármat 2024-ben, hetet 2025-ben és egyet idén.
