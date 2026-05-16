Drámai híreket kaptunk: már a szomszédban a hantavírus, pozitív lett egy beteg tesztje Arad megyében

Az Agerpres szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. Május 8-án lázas állapotban utalták be, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott ki, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.

Már a szomszédban a hantavírus: pozitív lett egy beteg tesztje Arad megyében

Az INSP közleménye szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus-fertőzöttekkel. A leleteket a fővárosba szállították a Cantacuzino immunológiai és közegészségügyi kutatóintézetbe.

Az INSP járványügyi vizsgálatot indított, és a laborvizsgálatok elvégzéséig "fertőzésgyanúként" kezeli az esetet.

A Digi24 hírtelevízió szerint az aradi sürgősségi kórházba május elején átszállított beteget 2023 júliusa óta kezelték a vaskohsziklási (Stei) pszichiátriai kórházban. Ebben a szigorúan őrzött Bihar megyei intézetben kezelik azokat az elítélteket, akiket pszichikai betegségük, függőségük vagy egyéb problémák miatt nem küldhettek börtönbe.