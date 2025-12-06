Megtört a jég: Meghan Markle váratlan döntést hozott

Sussex hercegnéje, Meghan Markle újra szóba áll édesapjával, miután a hét elején kórházba szállították. Egy sürgősségi műtét során a férfi bal lábát amputálni kellett.

Meghan Markle édesapja lábát amputálták

Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage / Northfoto

Meghan Markle és édesapja újra egymásra talált

Thomas Markle lábát amputálni kellett egy műtét során, miután elfeketedett. A férfi rosszul lett fülöp-szigeteki otthonában és kórházba szállították. Később átesett egy háromórás műtéti beavatkozáson, mely során eltávolították az egyik lábát, mert az orvosok arra a következtetésre jutottak, ha nem járnak el így, a férfi élete veszélybe kerülhet.

Megerősíthetem, hogy felvette a kapcsolatot az apjával

- idézi a hercegné szóvivőjét a Mirror.

Meghan 2018 óta nem tartotta a kapcsolatot az édesapjával, mióta hozzáment Harry herceghez. Kapcsolatuk azután romlott meg, hogy az apuka paparazzi-fotókat készített a szertartás előtt.

Thomas fia így nyilatkozott édesapja állapotáról: „Azt mondták nekem, hogy a lábát el kell távolítani, és ez egy élet-halál helyzet volt. Az egyik orvosa azt mondta, hogy a következő két-három nap kritikus. A bal lábát térd alatt amputálták. Aggódtak az elfertőződés miatt – szepszis vagy üszök. A hús fekete és haldokló volt.”

Az orvosok most figyelik Thomas állapotát a fertőzés veszélye elkerülése érdekében és mivel intenzív orvosi ellátásban részesül, a család a magánéletének tiszteletben tartását kérte.

A korábban hollywoodi világítás technikai szakember állapota évek óta rossz. A híres sussexi esküvő előestéjén két szívrohamon is átesett, ami miatt nem tudott Los Angelesből az Egyesült Királyságba utazni.

Emiatt Károly király, aki akkor még csak walesi herceg volt, kísérte oltárhoz Meghant. 2022-es szélütése miatt hónapokig nem tudott beszélni a férfi és bár egy terápia segítségével visszanyerte beszédkészségét, de állapota fokozatosan romlott le.

Thomas Markle bármennyire is szívszorító, de sosem találkozott unokáival, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Harry herceg és Thomas Markle az esküvő után nem sokkal kapott össze egy sajtóbotrány miatt és azóta nem is beszélnek egymással.