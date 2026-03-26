Katalin hercegné a legjobb dolog, ami a királyi családdal történhetett?

András volt herceg letartóztatása óta a királyi család arra összpontosít, hogy pozitívabb színben jelenjen meg a hírekben. Egy királyi szakértő szerint ebben nagy szerepet játszik Katalin hercegné.

Katalin hercegné menti meg ismét a királyi családot / Fotó: AFP

Katalin hercegné pozitív hatása

Hónapok óta nyugtalanító történetek látnak napvilágot a volt herceg és Jeffrey Epstein kapcsolatáról, a Windsor-ház pedig kétségbeesetten vár pozitív híreket. Emily Andrews királyi szakértő úgy véli, hogy a dolgok jobbra fordulása ismét a walesi hercegnőnek köszönhető.

Andrews arról számolt be, hogy András herceg történelmi jelentőségű letartóztatása - és az azt követő kérdések a monarchia jövőjével kapcsolatban - rendkívül hosszú és fárasztó időszakhoz vezettek a királyi család és azon tudósítójainak életében.

A szakértő úgy véli, hogy a királyi család sikeres kilábalásának titka a negatív hírek özönéből a walesi hercegnő. Erődemonstrációjuk és a walesi hercegnő csillogása emlékeztette a brit népet és a világot, milyen is valójában a királyi család.

Újra formában van, miután a 2024-es rákkezelése után időt szakított a munkába való visszatérésre

- mondta Andrews, hozzátéve, hogy a walesi hercegnő professzionalizmusa új irányba tereli a híreket.

Andrews úgy érzi, hogy Katalin hercegné valóban a legjobb dolog, ami a királyi családdal történhetett. Több évnyi botrány és dráma után a walesi hercegnő továbbra is rendszeresen szerepel a címlapokon, elsöprően pozitív fogadtatással.

Hozzátette: míg egyesek megkérdőjelezik a monarchia jövőjét és jelentőségét, a legtöbb ember szeretne többet látni a walesi hercegnőből - írja a Marie Claire.