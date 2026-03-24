Válságba kerültek András herceg lányai, a botrány mindent tönkre tett

Nehéz időszakon mennek keresztül a brit királyi család tagjai, különösen Eugénia és Beatrix hercegnő, akik édesapjuk, András herceg körüli botrány miatt kerültek a figyelem középpontjába.

András herceg botrányai a gyerekeire is hatással vannak

András herceg árnyékában

A beszámolók szerint a két testvér „teljes és mély személyes válságot” él át azt követően, hogy édesapjukat, az egykori herceg Andrást őrizetbe vették közfeladattal kapcsolatos visszaélés gyanúja miatt. Bár később szabadon engedték, az ügy továbbra is vizsgálat alatt áll, és András herceg tagadja a vádakat. Eugénia hercegnő a napokban töltötte be 36. életévét, ám az idei születésnapját visszafogottan, a nyilvánosságtól távol ünnepelte. A királyi tudósító, Matt Wilkinson szerint a testvérek rendkívül megterhelő időszakon mennek keresztül.

Van bennem együttérzés Beatrix és Eugénia iránt. Jó lenne, ha valamilyen módon újra megtalálnák a helyüket a királyi családban. A király sem szeretné, ha a szüleik hibái miatt ők is megítélés alá esnének, de jelenleg nem biztos, hogy nagy a közvélemény szimpátiája irántuk

– fogalmazott.

A szakértő ugyanakkor hozzátette, hogy a testvérek mögött erős támogatói háttér áll. Férjeik is mellettük vannak, és a családi környezetük stabilitást biztosít számukra ebben a nehéz időszakban. A hírek szerint a két hercegnő igyekszik távolságot tartani mind édesapjuktól, mind édesanyjuktól, Sarah Fergusontól, akik tavaly veszítették el címeiket. Ennek ellenére a családi kötelékek nem szakadtak meg teljesen.

Beatrix hercegnő például az elmúlt hónapokban többször is időt töltött édesapjával. Nem sokkal az őrizetbe vétele előtt közösen lovagoltak a windsori kastély közelében található Home Park területén, ahol több mint 45 percet töltöttek együtt. Eugénia hercegnő az utóbbi időszakban alig jelent meg nyilvánosan. A letartóztatás óta mindössze egyszer látták hivatalos eseményen, és inkább a háttérbe húzódva próbálja átvészelni ezt az időszakot.

Egy családi ismerős szerint a testvérek nem fordítottak hátat apjuknak, ugyanakkor a helyzet rendkívül feszült és érzelmileg megterhelő számukra. A korábbi BBC-s királyi szakértő, Jennie Bond szerint a folyamatos médiafigyelem tovább nehezíti a helyzetüket. Úgy véli, a mostani születésnap sem olyan alkalom volt, amelyet Eugénia szívesen ünnepelt volna nagyobb nyilvánosság előtt – írja a Mirror.