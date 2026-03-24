BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Karina, Gábor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Különleges királyi kitüntetést kapott Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekeinek a dajkája

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 21:52
A spanyol származású Maria Teresa Turrion Borrallo ezüstérmet kapott Vilmos herceg és Katalin Hercegnő családjának nyújtott dajkaszolgálatáért.

György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg élethosszig tartó dajkáját tüntették ki ezüst Királyi Viktóriánus Érem ezüst fokozatával, amit magától Vilmos hercegtől vehetett át a család szolgálatában végzett kiemelkedő munkájáért.

György herceg (a képen látható) nyolc hónapos korában csatlakozott a király családhoz, a kitüntetett dada Fotó: AFP

Már régóta szolgálja a királyi családot a spanyol születésű dada

Maria Teresa Turrion Borrallo több mint egy évtizede dolgozik a család mellett, és végigkísérte György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg nevelkedését. Munkáját most hivatalosan is elismerték: Windsor kastélyban vehette át a Royal Victorian Medal ezüst fokozatát.

Maria nagyon szereti a gyerekeket. Tud határozott és szigorú lenni, de nagyon szerető és gyengéd is velük.

– nyilatkozta egy a dadát jól ismerő forrás.

Az ezüst Királyi Viktória-érmet maga Vilmos herceg adta át egy ünnepélyes ceremónia keretében. Az elismerés a király személyes döntése alapján jár azoknak, akik kiemelkedő szolgálatot tettek a családnak. Bár a háttérben dolgozik, és ritkán kerül reflektorfénybe, a királyi család egyik legmegbízhatóbb tagjaként tartják számon. Szakmai felkészültsége mellett a diszkréciója is kulcsszerepet játszik abban, hogy ilyen hosszú ideje a család mellett maradhatott. A mostani elismerés nemcsak a munkáját, hanem az évek óta tartó elkötelezettségét is méltatja – és ritka betekintést enged abba, kik állnak a királyi család mindennapi működése mögött.

Bár a walesi herceg és hercegnő gyermekei idősebbek lettek, Borrallo továbbra is a család középpontjában áll, és nemrégiben látták, amint Vilmossal és Saroltával autózik Károly király karácsonyi ebédjén a Buckingham-palotában. – írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
