Különleges királyi kitüntetést kapott Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekeinek a dajkája

György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg élethosszig tartó dajkáját tüntették ki ezüst Királyi Viktóriánus Érem ezüst fokozatával, amit magától Vilmos hercegtől vehetett át a család szolgálatában végzett kiemelkedő munkájáért.

György herceg (a képen látható) nyolc hónapos korában csatlakozott a király családhoz, a kitüntetett dada Fotó: AFP

Már régóta szolgálja a királyi családot a spanyol születésű dada

Maria Teresa Turrion Borrallo több mint egy évtizede dolgozik a család mellett, és végigkísérte György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg nevelkedését. Munkáját most hivatalosan is elismerték: Windsor kastélyban vehette át a Royal Victorian Medal ezüst fokozatát.

Maria nagyon szereti a gyerekeket. Tud határozott és szigorú lenni, de nagyon szerető és gyengéd is velük.

– nyilatkozta egy a dadát jól ismerő forrás.

Az ezüst Királyi Viktória-érmet maga Vilmos herceg adta át egy ünnepélyes ceremónia keretében. Az elismerés a király személyes döntése alapján jár azoknak, akik kiemelkedő szolgálatot tettek a családnak. Bár a háttérben dolgozik, és ritkán kerül reflektorfénybe, a királyi család egyik legmegbízhatóbb tagjaként tartják számon. Szakmai felkészültsége mellett a diszkréciója is kulcsszerepet játszik abban, hogy ilyen hosszú ideje a család mellett maradhatott. A mostani elismerés nemcsak a munkáját, hanem az évek óta tartó elkötelezettségét is méltatja – és ritka betekintést enged abba, kik állnak a királyi család mindennapi működése mögött.

Bár a walesi herceg és hercegnő gyermekei idősebbek lettek, Borrallo továbbra is a család középpontjában áll, és nemrégiben látták, amint Vilmossal és Saroltával autózik Károly király karácsonyi ebédjén a Buckingham-palotában. – írja a People.