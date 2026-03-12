Komoly aggodalom a palotában: Károly Királyról és Katalin hercegnéről van szó

A brit királyi család számára kellemetlen pillanatokkal indult az idei Nemzetközösség-napi istentisztelet Londonban. Amikor a királyi család tagjai megérkeztek a Westminster-apátsághoz, hangos tüntetők fogadták őket, akik nyíltan a monarchia megszüntetését követelték. Károly király nem lehet boldog.

Károly király aggódhat sokak szerint a monarchiának véget kell vetni.

Károly királyra nagy nyomás helyeződik

A demonstrációt a Republic nevű, monarchiaellenes kampánycsoport szervezte. Több tucat aktivista gyűlt össze az apátság előtt, kezükben feltűnő sárga táblákkal. A transzparenseken olyan feliratok szerepeltek, mint „Abolish the monarchy” (Töröljék el a monarchiát) és „Down with the crown” (Le a koronával).

A tüntetők skandálása messziről hallatszott: „Charlie, Charlie, time to go!” – vagyis „Charlie, Charlie, ideje menned!” A demonstráció középpontjában Károly király testvére, az egykori herceg, András közelmúltbeli letartóztatása állt. Egyes táblákon Andrew képei is szerepeltek az Epstein-aktákból, fölöttük a kérdéssel: „Charles, what did you know?” – magyarul: „Károly, mit tudtál erről?”

A királyi család tagjai – köztük III. Károly király, Kamilla királyné, valamint Vilmos herceg és Katalin hercegné – látszólag nem reagáltak a tiltakozásra. Mosolyogva érkeztek meg az apátságba, miközben a templom harangjai részben elnyomták a tüntetők kiabálását. Egy palotai bennfentes azonban a Mirrornak elismerte: a helyzet komolyabb, mint sokan gondolják.

Más események is megrázták már a monarchiát, de amikor valami belülről történik az egészen más. Ez sokkal komolyabb ügy

– fogalmazott a forrás.

A hírek szerint András herceg egyre idegesebb amiatt, hogy miként fogja kifizetni a jogi költségeket. Királyi források szerint III. Károly világossá tette számára, hogy immár magánszemélyként saját magának kell állnia a kiadásokat.

Az anyagi teher hatalmas számára. Az interjúk, a jogi tanácsadás és minden egyéb költség komoly aggodalmat jelent neki, és emiatt egyre feszültebb

– mondta egy királyi bennfentes.

A botrány árnyékában tartották meg a Nemzetközösség napjához kapcsolódó ünnepséget, amelyen Károly király hagyományosan üzenetet intézett a tagállamokhoz. Beszédében hangsúlyozta: a Nemzetközösségnek továbbra is „a jó erőként” kell működnie a világban.