Meglepődött a rutinos betörő: otthon voltak a ház lakói

Családi házakba próbált bejutni Érden és a környező településeken egy nő, aki záratlan kapukat és ajtókat keresve járt házról házra. A terv azonban nem minden esetben úgy alakult, ahogy elképzelte – több alkalommal is a lakókba futott a betörő.

Elfogták a rutinos betörőt

Fotó: Gé / MW

A 41 éves érdi nő 2026. február 1-jén éjszaka indult első „portyájára”. Autóval járta a környéket, és olyan ingatlanokat keresett, ahol nyitva maradt a kapu vagy az ajtó. Az egyik kiválasztott házba azonban nem tudott egyszerűen bejutni, ezért végül egy ablak betörésével próbálkozott. A helyzetet az is bonyolította, hogy a ház lakói éppen otthon tartózkodtak.

Több háznál is próbálkozott a betörő

Néhány nappal később a nő a Pest vármegyei Törökbálint egyik családi házánál tűnt fel hajnalban. Itt a kapu nyitva volt, így könnyedén bejutott az udvarra, majd onnan a nappaliba is. A házból két táskát vitt magával, amelyekben iratok, készpénz, bankkártya és ékszerek voltak. Röviddel később, alig két órával a lopás után már egy fővárosi ATM-nél próbált pénzt felvenni a megszerzett bankkártyával, de a tranzakció végül nem sikerült.

A kudarc azonban nem vette el a kedvét. Egy héttel később ismét a Pest vármegyei Érden próbált szerencsét. A kora reggeli órákban egy újabb kiszemelt házhoz ment, ahol a nyitva hagyott kapun keresztül akadálytalanul jutott be az udvarra. A szemközti szomszéd azonban észrevette a gyanús mozgást, és elzavarta a hívatlan látogatót, aki sietve távozott a helyszínről.

Az érdi rendőrök az adatgyűjtés során végül azonosították a feltételezett elkövetőt, ám eleinte nem találták meg, ezért elfogatóparancsot adtak ki a 41 éves F. Tímea ellen. A nőt végül március 2-án Érden fogták el.

A rendőrség lopás, valamint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás kísérlete miatt hallgatta ki gyanúsítottként. Őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság később el is rendelt – írja a police.hu.