Katalin hercegné rápillantott a fotósra, majd olyat tett, amit eddig még soha 

Katalin hercegné férjével, Vilmos herceggel együtt vett részt a londoni Westminster-apátságban tartott eseményen március 9-én. A királyi család több tagja is jelen volt a szertartáson, köztük III. Károly király, Kamilla királyné, Anna hercegnő férjével, Sir Tim Laurence altengernaggyal, valamint Gloucester hercege és hercegnéje.

Katalin hercegné olyat tett, mint még soha

Az ünnepség alatt Katalin hercegné egy jól ismert arcot vett észre a templomban: Arthur Edwardsot, a királyi család fotósát. A beszámolók szerint a hercegné ahelyett, hogy tovább figyelte volna a jelenlévőket, röviden megállt, rámosolygott a fotósra, majd a terem túloldaláról halkan azt formálta a szájával: „Hello”.

A királyi család jól ismeri Arthur Edwardsot, aki közel öt évtizede fényképezi őket. A fotós már az 1970-es években is dolgozott velük: 1978 novemberében például egy olyan felvételen is feltűnt a háttérben, amelyen az akkori Károly herceg Canterburynél találkozott a helyiekkel.

Bár Edwards rendszeresen jelen van királyi eseményeken, a család tagjai általában ritkán lépnek kapcsolatba a hozzá hasonló fotósokkal. A királyi protokoll szerint a kamerákkal való szemkontaktust is gyakran kerülik, miközben hivatalos feladataikat végzik.

A Nemzetközösség napját minden évben március második hétfőjén ünneplik. A rendezvény célja a Brit Nemzetközösséghez tartozó országok közötti együttműködés és közösség hangsúlyozása. Az idei eseményen beszédet mondott többek között Geri Halliwell-Horner, a Spice Girls egykori tagja, aki a Royal Commonwealth Society nagykövete, valamint verset adott elő Selina Tusitala Marsh, a Nemzetközösség első költői laureátusa. A program részeként Oti Mabuse táncművész is megosztotta gondolatait a közönséggel.

A hagyományoknak megfelelően III. Károly király üzenetet is közzétett a jeles alkalom kapcsán. Beszédében hangsúlyozta, hogy a Nemzetközösség szellemisége a mai kihívásokkal teli világban is „a jót szolgáló erő” lehet.

Ezen a Nemzetközösség napján olyan időszakban gyűlünk össze, amikor egyszerre vannak jelen nagy kihívások és nagy lehetőségek

