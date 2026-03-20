Harry herceg és Meghan Markle meghozták a döntést, ennek nem lesz jó vége

A sussexi hercegi pár újabb jótékonysági, "királyi" útra indul, habár immáron évek óta nem hivatalos tagjai a királyi családnak. Harry herceg és Meghan Markle ugyanis Ausztráliába tartanak, azonban egy királyi szakértő, Chris Riches szerint ezzel egy darázsfészekbe repülnek majd be. Mi több, kiemelte: a hercegi párnak vastag bőrre lesz szüksége jövő havi útjukhoz.

Harry és neje utoljára 2018-ban jártak Ausztráliában, nem sokkal az esküvőjük után. Akkor ugyan kedvezően fogadták őket, most már vélhetően ez nem így lesz.

Harry herceg és Meghan Markle azt gondolják, olyan vörös szőnyeg fogadja majd őket, mint amilyennel a királyi családi tagokat szokták üdvözölni. Ehelyett véleményem szerint ragacsos, mézzel borított darázsfészekbe lépnek majd. És, hogy miért? Azért, mert nem letézik rosszabb időpont ahhoz, hogy "ál-királyiakat" játszanak, mint a mostani, amikor a monarchia András miatt gondokkal küzd

- közölte a Riches.

Harry herceg és Meghan Markle: kell ez nekik?

Habár útjuk sikeressége eleve kérdéses, az egykori színésznő és a herceg az utóbbi időkben eleve kihívásokkal néztek szembe. Ott van például az, hogy a Netflixszel kötött szerződésük a végéhez ért, miután dokusorozatuk óriásit bukott. Ezek után pedig egy rosszul sikerült ausztrál út kell nekik a legkevésbé, pláne, hogy az utóbbi időben arról pletykáltak, visszatérhetnek a királyi családba, írja a Mirror.