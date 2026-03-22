Ennél cukibb ma nem lesz, ellopta a show-t a kis György herceg

2015. július 5-én eleinte minden szem Sarolta hercegnőre szegeződött: ezen a napon tartották a brit királyi család egyik legjobban várt eseményét, Sarolta hercegnő keresztelőjét a sandringhami birtokon található templomban. A kéthónapos babát hófehér, hagyományos csipkeruhába öltöztették, és minden adott volt ahhoz, hogy róla készüljön a nap ikonikus fotója. Bármennyire is cuki volt a hercegnő, György herceg ellopta mindenki figyelmét - alakítása most újra szárnyra kapott a netezők körében.

Fotó: AFP / AFP

Chris Jackson, a királyi család egyik legismertebb és legtapasztaltabb fotósa elárulta: minden nagy eseményre úgy érkezik, hogy fejben már megvan az a pillanat, amit szeretne elkapni. Ezúttal biztos volt benne, hogy Sarolta lesz a főszereplő – ám a valóság teljesen másképp alakult. Bár számos gyönyörű fotó készült a hercegnőről, végül nem ezek közül került ki a nap legemlékezetesebb pillanata.

Princess Charlotte after her christening at the Church of St Mary Magdalene #Sandringham today pic.twitter.com/xxV10WNBBH — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 5, 2015

A „legerősebb kép”, ahogy ő fogalmazott, egy teljesen spontán jelenet volt: György herceg, aki akkor még alig volt kétéves, kíváncsian odasétált húga babakocsijához, majd lábujjhegyre állva próbált bepillantani, hogy lássa őt.

A fotós szerint ebben a mozzanatban minden benne volt: a gyermeki kíváncsiság, a testvéri szeretet és egy kis ártatlan ügyetlenség is. A jelenet egyszerre volt megható és őszinte – pontosan olyan, amit nem lehet megrendezni.

A kép külön érdekessége, hogy György egy olyan piros-fehér ruhát viselt, amely szinte pontos mása volt annak, amit édesapja, Vilmos herceg hordott kisgyermekként. Így a fotó nemcsak egy aranyos családi pillanatot örökített meg, hanem generációk közötti finom párhuzamot is teremtett.

Jackson szerint ez az eset tökéletesen megmutatja, miért olyan különleges a királyi fotózás világa. Bár a protokoll és az események forgatókönyve adott, a legjobb képek gyakran a váratlan pillanatokból születnek.

Sosem tudhatod, mi fog történni – és pont ez benne a legizgalmasabb

– mondta.

Ugyanakkor azt sem titkolja, hogy a munka komoly kihívásokkal jár. Egy-egy sikeres fotó mögött rengeteg elrontott vagy elszalasztott pillanat áll. A fotósoknak gyakran másodpercek töredéke alatt kell reagálniuk, miközben hatalmas a nyomás rajtuk, hiszen történelmi jelentőségű eseményeket dokumentálnak.

Érzed a történelem súlyát a válladon, de közben nincs idő gondolkodni – csak cselekedni kell

– fogalmazott.