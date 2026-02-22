Nehéz év jön György herceg számára, minden most dől el

György herceg 2026-ban egy új életszakaszba lép, ami a jövőbeli uralkodói szerepre készíti fel. Mindemellett a magánéletében is változások történnek.

György hercegre hatalmas terhek várnak az idei évben

György herceg idén lesz 13 éves, nagy feladatok várnak rá

György cambridge-i herceg minden alkalommal a figyelem középpontjába kerül, ha a brit monarchia jövőjéről esik szó, hiszen ő a legidősebb gyermeke Vilmos hercegnek és Katalin hercegnének, és ő követi édesapját az uralkodási sorban. Születésétől fogva az egész világ figyelemmel követi, az idei év pedig meghatározó lesz számára a közéleti szerepvállalás terén. György herceg idén tölti be a 13. életévét, amely mérföldkőnek számít a trónörökös életében, hiszen ebben az életkorban kezdenek a királyi családtagok egyre több nyilvános eseményen részt venni, és ez alól ő sem kivétel.

Ennek már voltak előszelei, a herceg ugyanis egyre több jelentős eseményen tette tiszteletét szülei oldalán. A walesi hercegi pár nevelési stratégiáját a királyi szakértők következetesen fokozatos és kimért megközelítésként írják le. A cél nem az, hogy fiukat túl korán a reflektorfénybe állítsák, hanem az, hogy lépésről lépésre készítsék fel arra a szerepre, amelyet egy napon be kell töltenie. A hangsúly az egyensúlyon van: a kötelességtudat kialakításán úgy, hogy közben megmaradjon a gyermekkora és a magánélete is.

Idén kezdi a középiskolát, ami szintén hatalmas terhet jelent

Az iskolaválasztást hatalmas diszkréció övezi. A brit sajtóban felmerült az Eton College, ahol egykoron Vilmos herceg is tanult, valamint a Marlborough College, ahol Katalin hercegné folytatta tanulmányait. A családtagok minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy az iskolaválasztás a lehető legkevesebb nyomást gyakorolja az ifjú hercegre.

Az új iskola kiválasztása több szempontból is fontos, nemcsak a tanulmányok számítanak. Egy új intézmény barátságkötési lehetőségeket és tapasztalatszerzést is jelent, Györgynek pedig meg kell találnia az egyensúlyt a magánélet és a közfeladatok között. György 2026-ban tehát a kamaszkor mellett az uralkodói szerephez kapcsolódó feladatokkal is szembenéz