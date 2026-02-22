HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Gerzson névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nehéz év jön György herceg számára, minden most dől el

György herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 11:30
brit királyi családVilmos herceg
Kötelességek sora vár rá. György herceg idén hatalmas feladatokkal néz szembe.

György herceg 2026-ban egy új életszakaszba lép, ami a jövőbeli uralkodói szerepre készíti fel. Mindemellett a magánéletében is változások történnek.

György hercegre hatalmas terhek várnak az idei évben
György hercegre hatalmas terhek várnak az idei évben
Fotó: AFP

György herceg idén lesz 13 éves, nagy feladatok várnak rá

György cambridge-i herceg minden alkalommal a figyelem középpontjába kerül, ha a brit monarchia jövőjéről esik szó, hiszen ő a legidősebb gyermeke Vilmos hercegnek és Katalin hercegnének, és ő követi édesapját az uralkodási sorban. Születésétől fogva az egész világ figyelemmel követi, az idei év pedig meghatározó lesz számára a közéleti szerepvállalás terén. György herceg idén tölti be a 13. életévét, amely mérföldkőnek számít a trónörökös életében, hiszen ebben az életkorban kezdenek a királyi családtagok egyre több nyilvános eseményen részt venni, és ez alól ő sem kivétel. 

Ennek már voltak előszelei, a herceg ugyanis egyre több jelentős eseményen tette tiszteletét szülei oldalán. A walesi hercegi pár nevelési stratégiáját a királyi szakértők következetesen fokozatos és kimért megközelítésként írják le. A cél nem az, hogy fiukat túl korán a reflektorfénybe állítsák, hanem az, hogy lépésről lépésre készítsék fel arra a szerepre, amelyet egy napon be kell töltenie. A hangsúly az egyensúlyon van: a kötelességtudat kialakításán úgy, hogy közben megmaradjon a gyermekkora és a magánélete is. 

 

Idén kezdi a középiskolát, ami szintén hatalmas terhet jelent

Az iskolaválasztást hatalmas diszkréció övezi. A brit sajtóban felmerült az Eton College, ahol egykoron Vilmos herceg is tanult, valamint a Marlborough College, ahol Katalin hercegné folytatta tanulmányait. A családtagok minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy az iskolaválasztás a lehető legkevesebb nyomást gyakorolja az ifjú hercegre.  

Az új iskola kiválasztása több szempontból is fontos, nemcsak a tanulmányok számítanak. Egy új intézmény barátságkötési lehetőségeket és tapasztalatszerzést is jelent, Györgynek pedig meg kell találnia az egyensúlyt a magánélet és a közfeladatok között. György 2026-ban tehát a kamaszkor mellett az uralkodói szerephez kapcsolódó feladatokkal is szembenéz - olvasható a Life.hu cikkében.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu