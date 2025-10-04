„Mindent meg fogok tenni, hogy ez ne ismétlődhessen meg” – Vilmos herceg szívszorító vallomást tett György herceg jövőjéről

Soha nem hallott őszinteséggel vallott arról Vilmos, hogy ő milyen király akar lenni és, hogy milyen világot teremtene Györgynek, a sorban utána következő uralkodónak. A walesi herceg az Apple TV dokumentumsorozatában, a The Reluctant Traveller-ben beszélt ezekről a témákról Eugene Levy-nek, akinek egy privát túrát is adott Windsorban. A műsorvezető pedig sok mindenre kíváncsi volt. Köztük arra, hogy gondol-e már a koronázására.

Vilmos elárulta, ilyen világot akar teremteni Fotó: Getty Images / hot! magazin

A koronázás nem olyan dolog, amire egyből gondolok, amikor reggelente felkelek. Számomra az a legfontosabb, hogy hiteles legyek, önmagam legyek, őszinte legyek. Ehhez aztán bármilyen címkét és szerepet hozzá lehet kapcsolni, de ha nem maradok hű magamhoz és ahhoz, amiben hiszek, akkor igazából mindegy, ki vagy és minden elveszik. Komolyan veszem a szerepeimet és a felelősségemet, de fontos, hogy ne érezd úgy, hogy a feladatok birtokolnak téged. Neked kell birtokolnod őket

- közölte nyers őszinteséggel majd arra is rátért, mindent meg fog tenni azért, hogy György ne menjen át azon, amin neki és Harry-nek kellett végig mennie gyerekként.

Ilyen világot teremtene Vilmos Györgynek

Olyan világot szeretnék teremteni, amelyre a fiam büszke lehet. Egy olyan világot és feladatot, ami valóban hatással van az emberek életére, és jobbá teszi azt. Ugyanakkor nagyon remélem, hogy nem térünk vissza ahhoz a gyakorlathoz, amit Harry és én kénytelenek voltunk gyerekként megélni. Én mindent meg fogok tenni, hogy ez ne ismétlődhessen meg, hiszen a monarchia jövőjét tekintve biztonsággal kijelenthető, hogy a változás része a terveimnek

- jelentette ki hozzátéve, egyáltalán nem fél utóbbitól, sőt örömmel fogadja azt. Vilmos ugyanis úgy véli, a pozitív változás lehetősége az, amely izgalmassá teszi számára a mindennapokat. Az, hogy neki lehetősége van erre. Kiemelte azonban nem sok minden akart módosítani a királyságban és semmiképp nem túl radikálisan. Csak olyan dolgokon, amelyeken szükséges, írja a Mirror.