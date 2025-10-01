Kitálaltak a szakértők: ilyen király lesz valójában Vilmos herceg

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 16:30
Vajon milyen uralkodó válik a trónörökösből? Felkészült Vilmos herceg a királyi szerepre?
B. V.
A szerző cikkei

Királyi szakértők elárulták, szerintük hogyan boldogulna Vilmos herceg, ha a vártnál hamarabb kellene királlyá válnia. Ezt pedig azon tetteire és szolgálataira alapozzák, melyeket azóta tölt be, hogy II. Erzsébet halála óta trónörökösként fontosabb feladatai is vannak már a monarchiába. A herceg tulajdonképpen apja jobbkeze, pláne azok után, hogy III. Károly rákos diagnózisát követően többször is Vilmos kellett, hogy helyettesítse a királyt bizonyos eseményeken. Találkozott már több világvezetővel, köztük Emmanuel Macronnal és Donald Trumppal is. Utóbbi pedig kifejezetten dicsérte Vilmos professzionalizmusát a hivatalos látogatás során.

Szakértők szerint ilyen király lesz majd Vilmosból.
Szakértők szerint kiváló király lesz majd Vilmosból  Fotó: Parsons Media / eyevine /  Northfoto

Trump szerint is jó király lesz Vilmos herceg

Ha Vilmos képviseli Nagy-Britanniát, az jó előjel a jövőbeli amerikai kapcsolatokra

– közölte a hírek szerint Trump.

Kate Nicholl királyi szakértő pedig az amerikai elnök brit fogadását követően emelte ki: az, hogy Károly ennyi fontos találkozót bíz fiára, azt mutatja, nagy bizalommal van iránta.

Nem engedné, hogy Vilmos Trump, Macron vagy más világvezetők előtt képviselje a monarchiát, ha nem tartaná őt teljes mértékben alkalmasnak. A walesi herceg már bizonyította, hogy rendkívül tehetséges nemzetközi államférfi

– jelentette ki a szakértő, hozzátéve: ő már beszélt egy királyi segéddel, aki azt mondta neki, Vilmos teljesen készen állna az uralkodói szerepre már most.

De milyen király is lehet Vilmosból?

Több jelentés is utal arra, hogy a herceg egy modernebb monarchiát tervez. Ingrid Seward királyi életrajzíró szerint a család megtartja a pompát és a ceremóniát, de Vilmos sokkal modernebb szemléletet fog képviselni.

Vilmos király egy empatikusabb és a néphez közelebb álló monarchiát szeretne

 – fogalmazott Seward, míg Wesley Kerr királyi újságíró, aki évek óta figyeli Vilmost, úgy látja, hogy a herceg mindig igyekszik megnyugtatni az embereket és kapcsolódni hozzájuk. Épp ezért szerinte Vilmos törekvése egyértelmű: valódi hatást szeretne gyakorolni a világban – írja a Mirror.

