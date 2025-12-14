Gondoltad volna? Ilyen egy igazi királyi karácsony a palotában!

Az év legjobban várt időszaka hivatalosan is megérkezett, így bepillantást nyerhetünk az igazi királyi karácsony kulisszatitkaiba. Valóban úgy zajlik minden, ahogy a filmekben és a mesékben látunk? A legtöbb brit királyi háztartásban megszokott karácsonyi szabályok és hagyományok mellett léteznek egészen egyedi szokások is, múltból és jelenből egyaránt. Íme néhány ünnepi érdekesség a királyi család karácsonyairól.

Ilyen egy igazi fényűző királyi karácsony

Hosszú éveken át a néhai II. Erzsébet királynő nem magánautóval, hanem vonattal utazott Sandringhamba karácsonyra, egy külön számára fenntartott vasúti kocsiban. Vilmos és Harry herceg gyermekkorukban hagyományos szentestei focimeccset játszottak a királyi személyzet tagjaival, a sandringhami birtokon, rendszerint a közeli Castle Rising falubelijei ellen.

Különleges kézbesítés

A királyi család első karácsonyi üdvözlőkártyáit 1843-ban küldték el, nem sokkal a penny post bevezetése után. Egy 1929-es karácsonyi lap, amelyet alá is írt York hercege és hercegnéje fényképet tartalmazott róluk hároméves kislányukkal, Erzsébet yorki hercegnővel, aki később II. Erzsébet királynő lett. III. Károly király trónra lépése óta enyhültek a karácsonyi vendégekre vonatkozó szabályok. Kamilla királyné gyermekei és unokái most már a család többi tagjával együtt ünnepelnek Sandringhamban.

Elbűvölő ajándékok

Az 1924 karácsonyára kapott babaház részeként Mária királyné egy miniatűr kiadást is kapott Charles Dickens Karácsonyi ének című művéből. A könyv mindössze 5 cm magas, és a házban található 200 kötet egyike.

Stílusban gazdag

A hagyományok szerint a királyi család nőtagjai valamilyen kalapot vagy fejdíszt viselnek a karácsony napi istentiszteleten a sandringhami Szent Mária Magdolna-templomban. Katalin hercegné előszeretettek visel a pillbox stílusú kalapot ebből az alkalomból, míg más királyi hölgyek széles karimájú modelleket vagy hangsúlyos fejpántokat viselnek.

Fényűző ruhaköltemények

A családnak black tie öltözékben kell megjelennie a szentestei vacsorán, ami abban merül ki, hogy a férfiak szmokingot, a nők pedig földig érő estélyi ruhát viselnek.