Egy fenékkel nem lehet két lovat megülni: Szakértő leplezte le Meghan Markle-t

Amikor Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban visszalépett a királyi család aktív tagjaként betöltött szerepétől, egy fő indokukat hangsúlyozták: a magánélet iránti igényüket. Úgy érezték, hogy a folyamatos figyelem, a sajtó állandó kritikája és a közvélemény nyomása ártalmas a lelki egészségükre. Ám a „Megxit” óta eltelt években sokak számára úgy tűnt, hogy a sussexi hercegi pár kevésbé tartja szem előtt a magánélet védelmét, mint amennyire azt kezdetben hangoztatták.
Ennek leglátványosabb példája az Oprah Winfrey-nek adott botrányinterjú volt, ahol Meghan nyíltan beszélt mentális nehézségeiről, és arról, hogy a család egyik – meg nem nevezett – tagja állítólag megjegyzést tett születendő gyermekük bőrszínére. A közvélemény és a média gyorsan felfigyelt a pár látszólagos ellentmondásaira. Az amerikai South Park például gúnyosan mutatta be őket, mint akik „világméretű magánéleti turnéra” indulnak, miközben folyton nyilvánosságot keresnek. - olvasható a Daily Mail cikkében.
A királyi ügyekben jártas szerző, Tom Quinn szerint a jelenség hátterében Meghan kettős vágya áll: egyszerre szeretne világhírnévre szert tenni és közben a magánszféráját is megőrizni. Quinn úgy véli, ha Meghan valóban vissza akart volna vonulni, csupán haza kellett volna költöznie Amerikába, és csendben élnie. Ehelyett azonban a nyilvánosságot használta saját sérelmei kifejezésére – ráadásul anélkül, hogy bárki ellentmondott volna neki. A szerző arra is felhívja a figyelmet, hogy a brit királyi családnál nem példa nélküli a médián keresztüli sérelemkiteregetés: gondoljunk csak Károly és Diana interjúira. Harry és Meghan azonban ennél is tovább ment, hiszen ők nemcsak a családot bírálták, hanem saját életüket is kiterítették a nyilvánosság elé.
Quinn ugyanakkor részben megvédte Meghant, mondván, valóban törekedett arra, hogy jót tegyen a világban – bár a britek gyakran idegennek és mesterkéltnek érezték az általa képviselt „kaliforniai terápiás nyelvezetet”. Ugyanakkor Meghan erős személyiség, aki hajlamos keresztülvinni az akaratát. Nem véletlenül idézi Quinn Harry korábbi szavait: „Amit Meghan akar, azt meg is kapja.” A szerző szerint Meghan erősen befolyásolja a pár döntéseit, és úgy érzi, a királyi család nem adta meg számára azt, amire szüksége volt – sőt, elvárta volna, hogy a család alkalmazkodjon hozzá.
A magánélet iránti igény mellett azonban a pénzügyi függetlenség is szerepet játszott a távozásban. Valentine Low királyi életrajzíró szerint Meghan vágyott arra, hogy saját maga is anyagi sikereket érhessen el, ám erre a királyi szabályok között nem volt lehetősége. A Buckingham-palotával folytatott tárgyalások során több köztes megoldás is felmerült – például hogy Harry és Meghan csak bizonyos időszakokra vállaljanak hivatalos szerepeket –, de mindez csak akkor működhetett volna, ha nem használják pozíciójukat pénzszerzésre.
Low szerint végül Meghan szándéka egyértelművé vált: a hírnevet pénzzé akarta tenni, ami kizárólag a királyi kötelezettségek teljes elhagyásával volt lehetséges. Azóta Meghan valóban elsősorban saját üzleti és médiaprojektjeire összpontosít, köztük új műsoraira, amelyek révén tovább építi márkáját – immár a brit királyi családtól függetlenül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.