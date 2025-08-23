Egy fenékkel nem lehet két lovat megülni: Szakértő leplezte le Meghan Markle-t

Amikor Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban visszalépett a királyi család aktív tagjaként betöltött szerepétől, egy fő indokukat hangsúlyozták: a magánélet iránti igényüket. Úgy érezték, hogy a folyamatos figyelem, a sajtó állandó kritikája és a közvélemény nyomása ártalmas a lelki egészségükre. Ám a „Megxit” óta eltelt években sokak számára úgy tűnt, hogy a sussexi hercegi pár kevésbé tartja szem előtt a magánélet védelmét, mint amennyire azt kezdetben hangoztatták.

Meghan Markle privátszféra és hírnévvágya nem fér meg egy hajóban egy királyi családban jártas író véleménye szerint

Fotó: Van Tine Dennis/ABACA / Northfoto

Ennek leglátványosabb példája az Oprah Winfrey-nek adott botrányinterjú volt, ahol Meghan nyíltan beszélt mentális nehézségeiről, és arról, hogy a család egyik – meg nem nevezett – tagja állítólag megjegyzést tett születendő gyermekük bőrszínére. A közvélemény és a média gyorsan felfigyelt a pár látszólagos ellentmondásaira. Az amerikai South Park például gúnyosan mutatta be őket, mint akik „világméretű magánéleti turnéra” indulnak, miközben folyton nyilvánosságot keresnek. - olvasható a Daily Mail cikkében.

A királyi ügyekben jártas szerző, Tom Quinn szerint a jelenség hátterében Meghan kettős vágya áll: egyszerre szeretne világhírnévre szert tenni és közben a magánszféráját is megőrizni. Quinn úgy véli, ha Meghan valóban vissza akart volna vonulni, csupán haza kellett volna költöznie Amerikába, és csendben élnie. Ehelyett azonban a nyilvánosságot használta saját sérelmei kifejezésére – ráadásul anélkül, hogy bárki ellentmondott volna neki. A szerző arra is felhívja a figyelmet, hogy a brit királyi családnál nem példa nélküli a médián keresztüli sérelemkiteregetés: gondoljunk csak Károly és Diana interjúira. Harry és Meghan azonban ennél is tovább ment, hiszen ők nemcsak a családot bírálták, hanem saját életüket is kiterítették a nyilvánosság elé.

Quinn ugyanakkor részben megvédte Meghant, mondván, valóban törekedett arra, hogy jót tegyen a világban – bár a britek gyakran idegennek és mesterkéltnek érezték az általa képviselt „kaliforniai terápiás nyelvezetet”. Ugyanakkor Meghan erős személyiség, aki hajlamos keresztülvinni az akaratát. Nem véletlenül idézi Quinn Harry korábbi szavait: „Amit Meghan akar, azt meg is kapja.” A szerző szerint Meghan erősen befolyásolja a pár döntéseit, és úgy érzi, a királyi család nem adta meg számára azt, amire szüksége volt – sőt, elvárta volna, hogy a család alkalmazkodjon hozzá.