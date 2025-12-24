Szigorú szabályok, pontos menetrend: Kiszivárgott III. Károly és családja karácsonyi programja

A királyi család hagyományainak megfelelően idén is Sandringhamben tölti az ünnepeket. A norfolkbeli birtokra először III. Károly és Kamilla érkezik meg, majd Vilmos, Katalin és gyermekeik. Őket számos királyi családi tag követi majd, de lesznek bizony hiányzók is. Harry-éken kívül ugyanis András herceg és Sarah Ferguson sem kapott meghívást arra, hogy együtt ünnepeljék a karácsonyt a rokonokkal. De persze, ezt is kereteken belül.

III. Károly és család szigorú menetrenddel ünnepli a karácsonyt. - Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

III. Károly és családja szigorú menetrenddel ünnepli a karácsonyt

Az ünnepi események szenteste kezdődnek és több napon át tartanak szigorú időbeosztás egy kiemelten fontos szabály mellett: tilos a késés! Erről pedig Robert Jobson királyi író mesélt:

Van egy kimondatlan szabály a vendégek számára: nem szabad késni. Nincs türelmi idő. Miután lezajlik az egyik furcsa, még VII. Eduárd idejéből származó szokás, amikor is a vendégeket régi zsokémérlegeken lemérik, az idő szorosan be van osztva. A vendégek átöltöznek a hivatalos ebédhez, amelyet a királyi személyzet az ebédlőben szolgál fel. Ezután a legtöbben egy délutáni sétára indulnak. Ez az egyik ritka pillanat, amikor a menetrend kissé fellazul. De még ekkor is időkorláthoz kötött minden: délután 5 órára mindenkinek vissza kell érnie az uzsonnára

- közölte hozzátéve, arról nem is beszélve, hogy a király és szűk családja már az aznap reggelt egy magán istentiszteleten kezdi.

A szakértő ezen felül azt is elárulta, a király várhatóan jó hangulatb készül az idei ünnepekre, hiszen nemrég bejelentette, jövőre csökkenni fog rákos kezeléseinek száma azok után, hogy tavalyi diagnózisa után hetente kapta azt, írja a Mirror.