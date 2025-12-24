KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Ádám, Éva névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szigorú szabályok, pontos menetrend: Kiszivárgott III. Károly és családja karácsonyi programja

királyi család
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 05:30
karácsonyIII. KárolyKatalin hercegnéVilmos herceg
Vannak, akik nem kaptak meghívót. III. Károly és szűk családja számára pörgős napok következnek.
B. V.
A szerző cikkei

A királyi család hagyományainak megfelelően idén is Sandringhamben tölti az ünnepeket. A norfolkbeli birtokra először III. Károly és Kamilla érkezik meg, majd Vilmos, Katalin és gyermekeik. Őket számos királyi családi tag követi majd, de lesznek bizony hiányzók is. Harry-éken kívül ugyanis András herceg és Sarah Ferguson sem kapott meghívást arra, hogy együtt ünnepeljék a karácsonyt a rokonokkal. De persze, ezt is kereteken belül.

III. Károly
III. Károly és család szigorú menetrenddel ünnepli a karácsonyt. - Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

III. Károly és családja szigorú menetrenddel ünnepli a karácsonyt

Az ünnepi események szenteste kezdődnek és több napon át tartanak szigorú időbeosztás egy kiemelten fontos szabály mellett: tilos a késés! Erről pedig Robert Jobson királyi író mesélt: 

Van egy kimondatlan szabály a vendégek számára: nem szabad késni. Nincs türelmi idő. Miután lezajlik az egyik furcsa, még VII. Eduárd idejéből származó szokás, amikor is a vendégeket régi zsokémérlegeken lemérik, az idő szorosan be van osztva. A vendégek átöltöznek a hivatalos ebédhez, amelyet a királyi személyzet az ebédlőben szolgál fel. Ezután a legtöbben egy délutáni sétára indulnak. Ez az egyik ritka pillanat, amikor a menetrend kissé fellazul. De még ekkor is időkorláthoz kötött minden: délután 5 órára mindenkinek vissza kell érnie az uzsonnára

 - közölte hozzátéve, arról nem is beszélve, hogy a király és szűk családja már az aznap reggelt egy magán istentiszteleten kezdi. 

A szakértő ezen felül azt is elárulta, a király várhatóan jó hangulatb készül az idei ünnepekre, hiszen nemrég bejelentette, jövőre csökkenni fog rákos kezeléseinek száma azok után, hogy tavalyi diagnózisa után hetente kapta azt, írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu