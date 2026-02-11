Gólyahír: megszületett a királyi pár első gyermeke

Hatalmas ünneplés közepette jelentették be, hogy megszületett a brunei királyi pár első gyermeke. Abdul Mateen herceg és felesége, Anisha hercegné vasárnap nemzeti televíziós közvetítésben osztották meg az örömhírt az országgal.

Az egész ország a királyi párt ünnepelte. Fotó: Pexels.com

Örömhírt jelentett be a királyi pár

A hírek szerint a kislány 2026. február 8-án, reggel 8 óra 50 perckor jött világra. Az érkezés tiszteletére 17 ágyúlövés dördült el az Istana Nurul Iman palota, Brunei szultánjának hivatalos rezidenciája területén.

A hivatalos közleményt az állami műsorszolgáltató, az RTB tette közzé, amelyben megerősítették, hogy Anisha Rosnah hercegné biztonságban életet adott egy egészséges leánygyermeknek. A közlemény Őfelsége Hassanal Bolkiah szultán utasítására került nyilvánosságra.

A pár tavaly októberben jelentette be, hogy első gyermeküket várják. A bejelentést egy fekete-fehér fotóval tették meg, amelyen kézen fogva álltak egy erkélyen. A képen a 30 éves hercegné fehér ruhát viselt, és kezét gömbölyödő hasára tette.

A képhez mindössze ennyit írtak:

És akkor már hárman lettünk.

Bár a kislány érkezése nagy öröm a királyi család számára, a brunei alkotmány értelmében nem szerepel majd az öröklési sorrendben. A trónutódlás ugyanis agnatikus elsőszülöttségi elven történik, vagyis az uralkodó férfi, muszlim és a királyi család férfiági leszármazottja lehet, írja a Mirror.