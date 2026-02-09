Döbbenten figyelték a vendégek: Vilmos herceg és Katalin igazi arca egy luxusétteremben mutatkozott meg

Vilmos herceg és Katalin hercegné váratlan felbukkanása lepte meg a vendégeket egy előkelő étteremben a francia Alpokban. A walesi hercegi pár a beszámolók szerint a festői Courchevel síparadicsomban pihent, amelyet gyakran a „sípályák fővárosaként”, illetve a „lejtők Saint Tropez-jeként” is emlegetnek.

Vilmos herceg és Katalin mindenki kedvencei

Fotó: AFP

Így viselkedett Vilmos herceg és Katalin hercegné

Courchevel a Michelin-csillagos éttermek és a luxus egyik központja, ahol nem ritka a világsztárok jelenléte. Korábban olyan hírességek is megfordultak itt, mint Leonardo DiCaprio, a Beckham család vagy Elton John. Ennek ellenére a vendégek számára meglepetést jelentett, amikor a walesi hercegi pár egy hegyoldalban található, exkluzív étteremben ebédelt.

Egy alkalmazott elmondta, hogy Vilmos és Katalin kifejezetten kedvesek és udvariasak voltak a látogatás során. A beszámoló szerint jól érezték magukat, megjelenésük pedig kifogástalan volt, még sífelszerelésben is.

Egy másik vendég így emlékezett vissza az élményre: alig akarta elhinni, hogy ugyanabban az étteremben ebédel, mint Katalin hercegné és Vilmos herceg. Elmondása szerint a pár sapkában és síruhában is rendkívül szeretnivaló benyomást keltett.