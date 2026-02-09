Döbbenten figyelték a vendégek: Vilmos herceg és Katalin igazi arca egy luxusétteremben mutatkozott meg

Vilmos herceg és Katalin hercegné váratlan felbukkanása lepte meg a vendégeket egy előkelő étteremben a francia Alpokban. A walesi hercegi pár a beszámolók szerint a festői Courchevel síparadicsomban pihent, amelyet gyakran a „sípályák fővárosaként”, illetve a „lejtők Saint Tropez-jeként” is emlegetnek.
Courchevel a Michelin-csillagos éttermek és a luxus egyik központja, ahol nem ritka a világsztárok jelenléte. Korábban olyan hírességek is megfordultak itt, mint Leonardo DiCaprio, a Beckham család vagy Elton John. Ennek ellenére a vendégek számára meglepetést jelentett, amikor a walesi hercegi pár egy hegyoldalban található, exkluzív étteremben ebédelt.
Egy alkalmazott elmondta, hogy Vilmos és Katalin kifejezetten kedvesek és udvariasak voltak a látogatás során. A beszámoló szerint jól érezték magukat, megjelenésük pedig kifogástalan volt, még sífelszerelésben is.
Egy másik vendég így emlékezett vissza az élményre: alig akarta elhinni, hogy ugyanabban az étteremben ebédel, mint Katalin hercegné és Vilmos herceg. Elmondása szerint a pár sapkában és síruhában is rendkívül szeretnivaló benyomást keltett.
Nem ez volt az első alkalom, hogy a walesi hercegi család a francia Alpokban járt. Első látogatásukról 2016-ban számoltak be, amikor legidősebb gyermekeikkel együtt érkeztek. Tavaly szintén síelni utaztak, egy forrás ezt a családi kiruccanást „igazi Middleton-féle összejövetelként” jellemezte. Vilmos herceg és Katalin három gyermekükkel – György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel – igyekeznek minél több közös időt tölteni, írja a Mirror.
