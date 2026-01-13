Vilmos herceg merész lépésre szánta el magát a családja érdekében

Vilmos herceg válságkezelési szakértőt vett fel, miközben a királyi család a Sussex hercegével és hercegnőjével való kapcsolatát, valamint András herceg bukását kezeli.

Vilmos herceg válságkezelési szakértőt vett fel

Fotó: Getty Images / hot! magazin

Vilmos herceg merész lépése a család érdekében

Az új alkalmazott Liza Ravescroft, akit a blue-chip kommunikációs cégtől, az Edelmantól vettek fel, ahol a brit válság- és problémakezelő csapatot vezeti. Ravenscroft nem válságkezelési feladatkörben csatlakozik Vilmos királyi háztartásához, hanem a napi sajtókapcsolatok kezelésében fog dolgozni.

Vilmos herceg és a királyi család az elmúlt években a legnehezebb kihívásokkal szembesült, Katalin hercegné és Károly király rákdiagnózisával, a néhai királynő halálával, valamint Harry herceg és Meghan nyilvános interjúival, amelyekben a brit királyi család tagjaként töltött idejükről beszéltek.

Egy forrás a Mail on Sundaynek elmondta:

Nem valószínű, hogy véletlen egybeesés, hogy az egyik legmagasabb rangú és legelismertebb munkatársa kulcsszerepet kapott Vilmos irodájában egy zűrzavaros időszak után – és amikor a Kensington-palota és a Buckingham-palota közötti szorosabb együttműködésre törekednek, miközben a figyelem Vilmos esetleges trónöröklésére irányul.

András herceg a címlapokra került, miután megfosztották királyi címeitől, és új információk kerültek napvilágra a néhai elítélt pedofil, Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatáról.

Harry herceg ebben a hónapban megkapja a választ arra, hogy a brit adófizetők pénzéből finanszírozzák-e a biztonsági felülvizsgálatát. A Ravec egy rendőrségi, királyi és kormányzati szakértőkből álló bizottság, amely felülvizsgálja Sussex hercegének kérelmét. Harry herceg kijelentette, hogy biztonsági okokból aggódik Meghan Markle és gyermekei Egyesült Királyságba való látogatása miatt, de ha a felülvizsgálat jól alakul, az utat nyithat Meghan négy év után való visszatérésének az Egyesült Királyságba - írta az Express.