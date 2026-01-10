Szívszorító pillanatok: megnyílt kemoterápiás kezeléseiről Katalin hercegné

Katalin hercegné egy kórházi látogatás alkalmával nyílt meg kemoterápiás kezeléseiről. A látogatás során az egyik önkéntessel beszélgettek a rákos betegek kezeléséről.

Katalin hercegné jelenleg remisszióban van, de nem ismeretlen számára a kemoterápiás küzdelem

Fotó: Pool / Getty Images

Katalin hercegné együtt érez a kezelt betegekkel

Katalin hercegné és Vilmos herceg részt vettek egy nyilvános rendezvényen, ahol ritka bepillantást engedett a rákkal való küzdelmébe. A walesi herceg és hercegné csütörtökön ellátogatott a londoni Charing Cross Kórházba, hogy köszönetet mondjanak az egészségügyi dolgozóknak, akik a rendkívül forgalmas téli időszakban is folytatják munkájukat.

Bár eredetileg Vilmos egyedül készült a kórházba látogatni, végül Katalin is csatlakozott hozzá. A pár látogatása meglepetés volt a dolgozók számára, és az ott töltött idő alatt Katalin hercegné barátságot kötött az egyik önkéntes dolgozóval, aki kemoterápiás betegekkel dolgozik. A beszélgetés során Katalin megnyílt a rákkal történő megpróbáltatásairól, amelyet még 2024-ben diagnosztizáltak nála. A hercegnő 2025 januárjában jelentette be, hogy remisszióban van.

Az önkéntes a betegekről és a látogatókról elmondta, hogy sokszor a kezelésen résztvevők akár órákon keresztül is az osztályon maradnak. Mindez Katalinnak nem volt ismeretlen, így együttérző választ adott:

Tudom.

Ezután megérintette Vilmos vállát:

Te is tudod.

A pár közös látogatásának célja az NHS Charities Together fontos munkájának bemutatása volt. A kórház személyzetével együtt a jótékonysági szervezet önkénteseivel is beszélgettek a jelenlegi nyomásról.

A pár végül mosolyogva köszönt el az egészségügyi dolgozóktól, és boldog új évet kívántak nekik. Mielőtt elhagyták a kórházat, megálltak egy rövid szelfire az egyik alkalmazottal - írja az Express.