Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kellemetlen helyzetbe került Katalin hercegné - vizsgálat indulhat az ügyben

Katalin hercegné
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 15:00
mesterséges intelligencia (MI)támadás
Óriási botrány robbant ki, miután több nőről is mesterséges intelligencia által generált szexuális jelegű képek kerültek ki. Katalin hercegné is ennek a támadásnak a kereszttüzébe került.

A walesi hercegné azon nők közé tartozik, akikről szexuális jellegű képeket készítettek mesterséges intelligencia segítségével az interneten. Az X közösségi média platform most vizsgálatot indított, miután kiderült, hogy a Grok, egy mesterséges intelligencia által vezérelt chatbot valósághű képeket készített Katalin hercegnéről bikiniben.

Mesterséges intelligencia által generált képeket osztottak meg Katalin hercegnéről.
Mesterséges intelligencia által generált képeket osztottak meg Katalin hercegnéről / Fotó: PA / Northfoto

Vizsgálatot indított a közösségi média oldal

A hírek szerint Katalin is az egyike azon több ezer nőnek, akiknek valódi fotóit a beleegyezésük nélkül megváltoztatták, hogy úgy tűnjön, mintha fürdőruhát viselnének, vagy szexualizált helyzetekbe helyezték őket. Az Ofcom most felvette a kapcsolatot a közösségi média platformmal, miután komoly aggodalmakat fogalmazott meg.

Tudomásunk van a Grok egyik funkciójával kapcsolatos komoly aggályokról, amely meztelen képeket és szexualizált képeket közöl emberekről és gyerekekről. Sürgősen felvettük a kapcsolatot az X-szel és az xAI-val, hogy megtudjuk, milyen lépéseket tettek az Egyesült Királyságban a felhasználók védelmére vonatkozó jogi kötelezettségeik teljesítése érdekében. Válaszuk alapján gyors értékelést végzünk annak megállapítására, hogy vannak-e olyan potenciális megfelelési problémák, amelyek indokolják a kivizsgálást

- közölte a a szabályozó szerv szóvivője.

A Grok hivatalos X fiókján közzétett bejegyzés szerint voltak olyan elszigetelt esetek, amikor a felhasználók minimális ruházatban lévő kiskorúakat ábrázoló mesterséges intelligencia által készített képeket kértek és kaptak. Hozzátették, hogy erre vannak biztonsági lépéseik, és már dolgoznak a fejlesztésen, ami teljesen megakadályozná ezeket a kéréseket.

Nem ez volt az első eset, hogy Katalin hercegnét képekkel támadták

Még októberben derült ki, hogy a walesi herceg és hercegnő jogi csatát nyert, miután beperelt egy francia magazint egy tolakodó cikk és teleobjektívvel készült paparazzi fotók miatt. A Paris Match által közzétett képeken Vilmos és Katalin, valamint három gyermekük, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg látható, amint tavaly áprilisban az Alpokban nyaralnak.

2012-ben a pár beperelte a francia Closer magazint is, miután az képeket közölt a párról vidéken nyaralás közben. A perelés azután történt, hogy a magazin 14 képet használt fel Katalinról és Vilmosról, amint privát nyaralásukat töltik az Aix-en-Provence közelében található Chateau d'Autet-ben - írta a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu