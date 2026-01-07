Kellemetlen helyzetbe került Katalin hercegné - vizsgálat indulhat az ügyben

A walesi hercegné azon nők közé tartozik, akikről szexuális jellegű képeket készítettek mesterséges intelligencia segítségével az interneten. Az X közösségi média platform most vizsgálatot indított, miután kiderült, hogy a Grok, egy mesterséges intelligencia által vezérelt chatbot valósághű képeket készített Katalin hercegnéről bikiniben.

Mesterséges intelligencia által generált képeket osztottak meg Katalin hercegnéről / Fotó: PA / Northfoto

Vizsgálatot indított a közösségi média oldal

A hírek szerint Katalin is az egyike azon több ezer nőnek, akiknek valódi fotóit a beleegyezésük nélkül megváltoztatták, hogy úgy tűnjön, mintha fürdőruhát viselnének, vagy szexualizált helyzetekbe helyezték őket. Az Ofcom most felvette a kapcsolatot a közösségi média platformmal, miután komoly aggodalmakat fogalmazott meg.

Tudomásunk van a Grok egyik funkciójával kapcsolatos komoly aggályokról, amely meztelen képeket és szexualizált képeket közöl emberekről és gyerekekről. Sürgősen felvettük a kapcsolatot az X-szel és az xAI-val, hogy megtudjuk, milyen lépéseket tettek az Egyesült Királyságban a felhasználók védelmére vonatkozó jogi kötelezettségeik teljesítése érdekében. Válaszuk alapján gyors értékelést végzünk annak megállapítására, hogy vannak-e olyan potenciális megfelelési problémák, amelyek indokolják a kivizsgálást

- közölte a a szabályozó szerv szóvivője.

A Grok hivatalos X fiókján közzétett bejegyzés szerint voltak olyan elszigetelt esetek, amikor a felhasználók minimális ruházatban lévő kiskorúakat ábrázoló mesterséges intelligencia által készített képeket kértek és kaptak. Hozzátették, hogy erre vannak biztonsági lépéseik, és már dolgoznak a fejlesztésen, ami teljesen megakadályozná ezeket a kéréseket.

Nem ez volt az első eset, hogy Katalin hercegnét képekkel támadták

Még októberben derült ki, hogy a walesi herceg és hercegnő jogi csatát nyert, miután beperelt egy francia magazint egy tolakodó cikk és teleobjektívvel készült paparazzi fotók miatt. A Paris Match által közzétett képeken Vilmos és Katalin, valamint három gyermekük, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg látható, amint tavaly áprilisban az Alpokban nyaralnak.