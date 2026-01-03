Egy év után tálalt ki a bennfentes: így változott meg Katalin és Vilmos kapcsolata a betegséget követően

Két évvel ezelőtt, 2024 tavaszán tett sokkoló bejelentést Katalin hercegné, nem sokkal azután, hogy egy műtéten esett át. Kiderült ugyanis, hogy az operációt követően rákot diagnosztizáltak nála, ami miatt megelőző kemoterápiás kezelésen kellett átesnie, így hónapokra visszavonult a nyilvánosságtól és a királyi kötelezettségeitől. Végül kedvező hírek érkeztek: Vilmos herceg felesége 2025 januárjára remisszióba került, az azóta eltelt egy év alatt pedig a munkához is visszatért. Nemrég arra derült fény, ez a nehéz időszak hogyan változtatta meg a kapcsolatát a férjével, Vilmossal.

Katalin hercegné és Vilmos kapcsolata jelentős változáson ment át a diagnózist követően / Fotó: Getty Images / hot! magazin

Katalin hercegné és Vilmos herceg szemlélete is teljesen megváltozott a diagnózist követően

Ha valaki keresztülmegy egy ilyen megpróbáltatáson, az megváltoztatja, akár jó irányba is. Alapvetően Katalin és Vilmos mindketten jó, tisztességes emberek. Bár soha nem kívánnád ezt nekik, az az időszak erősebbé tette őket, házaspárként és egyénileg is. Valószínűleg több bölcsességgel rendelkeznek most, mint korábban

- árulta el egy, a walesi hercegi párhoz közel álló forrás.

Katalin még korábban úgy nyilatkozott, nagyon ijesztő és megterhelő élmény volt számára a kezelés: hozzátette, úgy érzi, gyakran az az elvárás a betegekkel szemben, hogy tartsanak ki, azután térjen vissza minden a normális kerékvágásba.

Az ember a kezelése során végig bátornak és sztoikusnak mutatja magát. Aztán amikor annak vége, azt gondolja, minden visszatérhet a régi kerékvágásba, de valójában az azt követő szakasz nagyon nehéz. Már nem feltétlenül tartozol szorosan az orvosi csapathoz, ugyanakkor otthon sem tudsz úgy viselkedni, ahogy korábban. Ezért szerintem nagyon fontos, ha ilyenkor van valaki, aki segít végigbeszélni ezt az időszakot, megmutatja és végigvezet azon a fázison, ami a kezelés után következik

- utalt itt feltehetően Vilmosra a hercegné.

A brit trónörökös egyébként a közelmúltban őszintén vallott arról, mennyire megviselte őt lelkileg a felesége betegsége, mialatt az édesapjánál, III. Károlynál királynál is rákot diagnosztizáltak - írja a Mirror.