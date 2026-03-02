Most derült ki: Tóth Gabi lépett fel A Nagy Duettben Curtis mellett?

A Nagy Duett vasárnapi adásgyőztesei Curtis és Barnai Judit, azaz Judie lettek. Vagy mégsem? A kosaras helyett Tóth Gabi lépett színpadra titokban?

A Nagy Duett: mulatósban tolta Judie és Curtis Fotó: MATE KRISZTIAN

A Nagy Duett meglepetése: Tóth Gabi állt színpadra Judie helyett?

Természetesen nem eszik olyan forrón a kását, nem történt semmilyen titkos szerepcsere, bár Tóth Gabi szerint akár történhetett volna is. Történt ugyanis, hogy Judie az Instagram-oldalán megosztott egy kulisszák mögött készült fotót arról az állapotról, amikor épp cigánylánynak maszkírozták el, sőt, a félkész eredményt önironikusan össze is hasonlította a Shrek egyik karakterével. Tóth Gabi rögtön kommentelt is a képhez, kijelentve: itt bizony a kosaras egy az egyben úgy néz ki, mintha ő lenne.

De hisz ez én vagyok!

Curtisék amúgy igen jól menetelnek, akár még meg is nyerhetik A Nagy Duett 2026-os évadát: produkcióik viccesek, szórakoztatók, ugyanakkor a rapper felesége is egyre magabiztosabb a színpadon.