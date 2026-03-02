Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Lujza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most derült ki: Tóth Gabi lépett fel A Nagy Duettben Curtis mellett?

Curtis
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 14:55
A Nagy Duett 2026Tóth GabiBarnai Judit
Így már érthető, miért arattak akkora sikert!

A Nagy Duett vasárnapi adásgyőztesei Curtis és Barnai Judit, azaz Judie lettek. Vagy mégsem? A kosaras helyett Tóth Gabi lépett színpadra titokban?

A Nagy Duett: mulatósban tolta Judie és Curtis
A Nagy Duett: mulatósban tolta Judie és Curtis  Fotó: MATE KRISZTIAN

A Nagy Duett meglepetése: Tóth Gabi állt színpadra Judie helyett?

Természetesen nem eszik olyan forrón a kását, nem történt semmilyen titkos szerepcsere, bár Tóth Gabi szerint akár történhetett volna is. Történt ugyanis, hogy Judie az Instagram-oldalán megosztott egy kulisszák mögött készült fotót arról az állapotról, amikor épp cigánylánynak maszkírozták el, sőt, a félkész eredményt önironikusan össze is hasonlította a Shrek egyik karakterével. Tóth Gabi rögtön kommentelt is a képhez, kijelentve: itt bizony a kosaras egy az egyben úgy néz ki, mintha ő lenne.

De hisz ez én vagyok!

 

Curtisék amúgy igen jól menetelnek, akár még meg is nyerhetik A Nagy Duett 2026-os évadát: produkcióik viccesek, szórakoztatók, ugyanakkor a rapper felesége is egyre magabiztosabb a színpadon.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu