Roppant kényes ügy: Károly király megszólalt a felkavaró kritikákról

Károly király új dokumentumfilmjében őszintén beszélt azokról a bántó kritikákról, amelyekkel évtizedeken át szembesült környezetvédelmi tevékenysége miatt. Az Amazon Prime számára készült, február 6-án megjelenő 90 perces alkotás betekintést enged az uralkodó úgynevezett „harmónia” szemléletébe, valamint abba az elkötelezettségbe, amely egész életét végigkísérte a zöld ügyek iránt.

Károly királynak a kritikák ellenére is fontos maradt a környezetvédelem

Károly Király őszintén beszélt életéről

A Finding Harmony: A King’s Vision című filmben Károly király hangsúlyozza: a környezet állapota gyors ütemben romlik, és az emberiség valójában a túléléséhez szükséges alapokat pusztítja el. Ugyanakkor reményét fejezi ki, hogy a jövőben nagyobb lesz a felismerés annak szükségessége iránt, hogy az ember és a természet ismét egyensúlyba kerüljön.

A filmet Kate Winslet narrálja, aki felidézi, hogy Károlyt hosszú ideig kísértette az a kritika, amely egy 1986-os televíziós interjú után érte, amikor arról vallott, hogy beszél a növényekhez. Elmondása szerint az uralkodót mélyen megviselte az emiatt kapott gúny és elutasítás.

A film bemutatja, miként vált Károly a környezetvédelem egyik legismertebb királyi szószólójává rendszeres beszédekkel és fellépésekkel, annak ellenére, hogy sokan azt követelték, maradjon háttérben.

„Úgy éreztem, ez az az út, amelyet követni fogok. Meghoztam egy döntést, és nem hagytam, hogy eltérítsenek tőle”

– mondja az uralkodó a filmben.

Károly király szerint a problémák nem csupán a klímaváltozásra korlátozódnak, hanem a biológiai sokféleség drámai csökkenésére is. Úgy véli, ugyan még lehetséges helyreállítani az egyensúlyt, de ezt sokkal korábban kellett volna elkezdeni, most pedig már rendkívül gyors cselekvésre van szükség. Ian Skelly, a Harmony című, 2010-ben megjelent könyv társszerzője szerint a kritikák nagyon megviselték Károlyt, és sokan igazságtalannak érezték azt a bánásmódot, amelyben részesült.