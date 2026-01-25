Egy döbbenetes közös pont köti össze Károly királyt Victoriával és David Beckhammel

Károly király számára nem ismeretlen, milyen az, amikor a családi viszályok a nyilvánosság előtt zajlanak. A brit uralkodó tapasztalatai most különös párhuzamba kerültek David és Victoria Beckham helyzetével, miután fiuk, Brooklyn Beckham nyilvánosan beszélt a családján belüli konfliktusról.
III. Károly életében korábban is több olyan időszak volt, amikor magánéleti problémái uralták a címoldalakat, legyen szó Diana hercegnével kötött házasságáról vagy Harry herceg 2020-as távozásáról. Hasonló figyelem irányul most a Beckham családra is, miután a 26 éves Brooklyn egy hatoldalas nyilatkozatban jelentette ki, hogy jelenleg nem kíván kibékülni szüleivel.
Brooklyn a nyilatkozatában azzal vádolta szüleit, hogy számukra fontosabb a „Brand Beckham”, mint a saját fiuk érzései. Állítása szerint megpróbálták rávenni, hogy mondjon le a neve használati jogairól, valamint úgy érzi, szülei megpróbálták aláásni kapcsolatát feleségével, Nicola Peltzcel. A fiatal férfi azt is állította, hogy édesanyja az esküvőjükön átvette az első táncukat, amit megalázónak élt meg.
Az esküvői incidensről DJ Fat Tony, a Beckham család régi barátja és Brooklyn 2022-es esküvőjének fellépője is megszólalt. Elmondása szerint a tánc önmagában nem volt illetlen, a probléma inkább az időzítés volt. Beszámolója szerint Marc Anthony Victoria Beckhamet hívta a táncparkettre, majd Brooklynt kérte meg, hogy csatlakozzon, miközben Nicola Peltz elhagyta a termet. Fat Tony ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Victoria nem szándékosan került ebbe a helyzetbe, és szerinte az esküvői jelenet csak egy kisebb része a családon belüli, mélyebb konfliktusnak.
A Mirror által megkérdezett szakértő, Afua Acheampong-Hagan párhuzamot vont Brooklyn nyilatkozata és Harry herceg korábbi vallomásai között. Véleménye szerint mindkét esetben olyan erős márkával rendelkező családokról van szó, ahol a fiúk a nyilvánosság előtt döntöttek a hallgatás megszakítása mellett.
A szakértő szerint Harry esetében idővel enyhült a feszültség apja és fia között, ami részben annak köszönhető, hogy Károly király nyitottabb volt az önvizsgálatra és a megbékélésre. Szerinte ez lehet az a közös pont, amely Károly királyt David és Victoria Beckham helyzetével összeköti.
A Mirror forrásai szerint David és Victoria Beckham bűntudattal küzdenek a kialakult helyzet miatt, és különösen Victoria viseli meg nehezen fia nyilvános kiállása. A bennfentesek szerint a pár attól is tart, hogy a konfliktus hosszú távon a Beckham család imázsára is hatással lehet.
