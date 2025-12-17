Meglepő döntést hozott a rákos Károly király

A brit monarchia fejénél, Károly királynál 2024-ben diagnosztizáltak rákot, azóta pedig nyíltan beszél a betegséggel kapcsolatos tapasztalatairól. Bár kezdetben a belső körében néhányan vonakodtak attól, hogy nyilvánosan is megossza diagnózisát, de az uralkodó beszélni szeretett volna egészségügyi állapotáról, hogy felhívja a figyelmet a rákra és a szűrés fontosságára.

Károly király nyíltan beszélt diagnózisáról / Fotó: PA / Northfoto

Károly király nem titkolózott, segíteni akart

A 77 éves király állítólag azt szerette volna, ha a kezelése alatt nyilvánosan is láthatnák őt, még akkor is ha nem volt a legjobb formájában. Valószínűleg ez azért volt, mert az uralkodó segíteni akart a rákos betegeken és arra akarta ösztönözni az embereket, hogy beszéljenek a betegségről és menjenek el szűrővizsgálatokra.

A király ezt többek között azzal érte el, hogy egy olyan hajthatatlan döntést hozott, amin nem volt hajlandó változtatni. Hírportálok arról számoltak be, hogy Károly király akarta, hogy lássák az autóban, amivel a kórházba ment, majd amivel hazatért onnan.

Amikor megkezdődött a kezelése a londoni magánklinikán, ragaszkodott ahhoz, hogy az első néhány hétben a Bentley állami autóval vigyék a kórházba és onnan vissza, mert annak szokatlanul nagy ablakai biztosították, hogy a nyilvánosság láthassa, amikor elhagyja a Clarence House-t vagy a Buckingham-palotát - írta a Times.

A palota emberei ezzel szemben egy sötétített ablakú járművet javasoltak, de Kamilla királyné hitvese, a brit király nem engedett elhatározásából. Elvileg a királyné kezdetben ódzkodott szétkürtölni férje diagnózisát, mert félt, hogy a hatása megviseli az uralkodót.

Azonban a hír után annyi jókívánságot kapott a király, hogy most örül annak, hogy másképp történt és nyílt és őszinte kommunikáció során osztotta meg Károly betegségének részleteit. Bár azt nem tudni, pontosan milyen típusú rákban szenved a király - számol be róla az Express.