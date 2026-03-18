Megjósoltatta a kiskorú gyilkos, hogy elfogja-e a rendőrség

Egy 16 évest gyanúsítanak gyilkossággal, miután egy baráti összejövetel fajult el: egy 24 éves férfit találtak holtan.

Gyilkosság után jósoltatta meg jövőjét a kiskorú

Közértbe menet követett el gyilkosságot

A Romániában, Bunești Averești településen történt tragédia után a tinédzser nem tudta, letartóztatják-e vagy sem, ezért átment a szomszédjához, hogy kártyából jósolják meg a jövőjét.

A 24 éves férfi németországi munkavégzés után tért haza, és baráti társaságban ünnepelt egy kerti parti során, amikor a 16 évessel együtt üzletbe mentek vásárolni.

Összeszólalkoztak, majd a kiskorú megverte a felnőttet, de attól tartott, hogy ha magához tér, feljelenti, ezért felgyújtotta a ruháit. Ezután tért be a szomszédasszonyhoz, hogy megjósolja a jövőjét, majd hazafelé indult. Itt találták meg a rendőrök, és gyilkosság gyanújával őrizetbe vették - írja a Maszol.