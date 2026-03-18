Megjósoltatta a kiskorú gyilkos, hogy elfogja-e a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 10:55
A jósnő kártyákkal adott választ a kérdésére. A kiskorú egy felnőtt ellen követett el gyilkosságot.
Egy 16 évest gyanúsítanak gyilkossággal, miután egy baráti összejövetel fajult el: egy 24 éves férfit találtak holtan.

Gyilkosság után jósoltatta meg jövőjét a kiskorú
A Romániában, Bunești Averești településen történt tragédia után a tinédzser nem tudta, letartóztatják-e vagy sem, ezért átment a szomszédjához, hogy kártyából jósolják meg a jövőjét.

A 24 éves férfi németországi munkavégzés után tért haza, és baráti társaságban ünnepelt egy kerti parti során, amikor a 16 évessel együtt üzletbe mentek vásárolni.

Összeszólalkoztak, majd a kiskorú megverte a felnőttet, de attól tartott, hogy ha magához tér, feljelenti, ezért felgyújtotta a ruháit. Ezután tért be a szomszédasszonyhoz, hogy megjósolja a jövőjét, majd hazafelé indult. Itt találták meg a rendőrök, és gyilkosság gyanújával őrizetbe vették - írja a Maszol.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
