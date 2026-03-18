Orbán Viktor: A Tiszásokat megérintette a vereség szele - Videó

Baj van a toronyban odaát. Megérintette őket a vereség szele
- írta Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójában, utalva a Tiszásokra.
Hozzátette, most, hogy a magyarok előjöttek nagy számban a vasárnapi Békemeneten, majd hetfőn Kaposváron, kedden pedig Egerben várta nagy tömeg Orbán Viktort, a Tiszások mindent megtesznek, hogy elferdítsék az igazságot. Rájöttek, hogy nem lehet Magyarországon ukránbarát politikával választást nyerni.
